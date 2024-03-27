Kuasa Hukum Akui Ammar Zoni Sakit Hati Dituding Tak Mampu Menafkahi Anak

JAKARTA - Ammar Zoni disebut sakit hati lantaran dituding tidak mampu membayar nafkah untuk anak-anaknya, usai bercerai dengan Irish Bella. Padahal, meski berada di dalam penjara, kakak dari Aditya Zoni ini merasa sudah memenuhi kewajiban tersebut setiap bulan.

Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar Zoni membenarkan kekecewaan yang dirasakan oleh kliennya. Bahkan Ammar merasa bahwa pendapat itu sangat tidak adil.

"Memang benar adanya, memang Ammar juga sepengetahuan kami sangat sakit hati dikatakan seolah-olah dia tidak mampu bayar nafkah Rp10 juta itu," kata Jon Mathias kepada awak media belum lama ini.

"Padahal, sebelum putusan PA Depok yang jatuh pada 1 Februari 2024, sebelum itu, Januari 2024 Ammar sudah memberikan nafkah Rp10 juta tiap bulan, baik melalui adiknya, Aditya secara tunai, kemudian juga di BCA-nya Irish," lanjutnya.

Ammar Zoni sakit hati dituding tak bisa menafkahi anak (Foto: Instagram/ammarzoni)

Jon juga menyampaikan pesan khusus kepada kuasa hukum Irish Bella, Abdullah Emile Oemar Alamudy, untuk bijak dalam memberikan pernyataan.

"Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Ammar, coba lah kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat, pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien," paparnya.

"Untuk itu karena bulan suci ramadan kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci ramadan, baik Ammar, Irish, mari kita menjalankan ibadah puasa ini tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar," pungkasnya.