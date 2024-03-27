Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kuasa Hukum Akui Ammar Zoni Sakit Hati Dituding Tak Mampu Menafkahi Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |07:20 WIB
Kuasa Hukum Akui Ammar Zoni Sakit Hati Dituding Tak Mampu Menafkahi Anak
Ammar Zoni sakit hati dituding tak bisa menafkahi anak (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni disebut sakit hati lantaran dituding tidak mampu membayar nafkah untuk anak-anaknya, usai bercerai dengan Irish Bella. Padahal, meski berada di dalam penjara, kakak dari Aditya Zoni ini merasa sudah memenuhi kewajiban tersebut setiap bulan.

Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar Zoni membenarkan kekecewaan yang dirasakan oleh kliennya. Bahkan Ammar merasa bahwa pendapat itu sangat tidak adil.

"Memang benar adanya, memang Ammar juga sepengetahuan kami sangat sakit hati dikatakan seolah-olah dia tidak mampu bayar nafkah Rp10 juta itu," kata Jon Mathias kepada awak media belum lama ini.

"Padahal, sebelum putusan PA Depok yang jatuh pada 1 Februari 2024, sebelum itu, Januari 2024 Ammar sudah memberikan nafkah Rp10 juta tiap bulan, baik melalui adiknya, Aditya secara tunai, kemudian juga di BCA-nya Irish," lanjutnya.

Ammar Zoni

Ammar Zoni sakit hati dituding tak bisa menafkahi anak (Foto: Instagram/ammarzoni)

Jon juga menyampaikan pesan khusus kepada kuasa hukum Irish Bella, Abdullah Emile Oemar Alamudy, untuk bijak dalam memberikan pernyataan.

"Jadi kami minta kepada rekan Emile yang juga mantan pengacaranya Ammar, coba lah kita sama-sama menjaga hubungan dengan mantan klien itu mengacu pada kode etik advokat, pasti beliau paham bagaimana kita bersikap terhadap mantan klien," paparnya.

"Untuk itu karena bulan suci ramadan kita sama-sama menjalankan ibadah bulan suci ramadan, baik Ammar, Irish, mari kita menjalankan ibadah puasa ini tidak lagi menjustifikasi yang tidak benar," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190828/ammar_zoni-JkhX_large.jpeg
Kata Aditya Zoni Soal Dugaan Kekerasan yang Dialami Ammar Zoni  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825/ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686/sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620/ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593/ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600/ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement