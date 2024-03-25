Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Titipkan Uang ke Sahabat, Sakit Hati Dituding Tak Beri Nafkah Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |19:35 WIB
Ammar Zoni Titipkan Uang ke Sahabat, Sakit Hati Dituding Tak Beri Nafkah Anak
Ammar Zoni sakit hati disebut tak bisa beri nafkah anak (Foto: Instagram/ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi terkini Ammar Zoni, diungkapkan oleh sahabatnya, Christopher Ryan, yang baru minggu lalu menjenguk sang artis di dalam penjara. Kepada awak media, Christopher mengatakan bahwa Ammar baik-baik saja.

”Kondisi Ammar dua minggu yang lalu saya datang ke Polres baik-baik aja,” kata Christopher Ryan kepada dikutip dari tayangan Hot Shot.

“Rencana sih mau datang lagi, karena jadwalnya itu Senin dan Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 3. Jadi dua minggu yang lalu sudah datang dan ada beberapa titipan makanan, dan lain sebagainya, yang katanya dia ngidam makanan," sambungnya.

Sementara itu, Christopher mengatakan bahwa Ammar merasa sakit hati lantaran dituding tak mampu memberikan nafkah untuk kedua anaknya. Diketahui, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok, Ammar Zoni diwajibkan untuk menafkahi kedua buah hatinya sebesar Rp10 juta per bulan.

Ammar Zoni

Ammar Zoni sakit hati disebut tak bisa beri nafkah anak (Foto: Instagram/ammarzoni)

Merasa sakit hati dituding tak bisa memberikan nafkah, Ammar pun menitipkan sejumlah uang pada sahabatnya untuk dikelola. Nantinya uang tersebut diharapkan dapat diberikan sebagai nafkah untuk dua buah hatinya dari pernikahannya dengan Irish Bella.

”Ya pesan dari Ammar adalah, ada beberapa dana yang dititipkan ke saya dari sisa-sisa tabungannya, nitip untuk diputerin," papar Christopher.

"Kebetulan saya di usaha bidang jual beli mobil, jadi dititipkan dana, ya nggak banyak cuma cukup untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 10 juta per bulan itu untuk Air dan Amala,” sambungnya.

Sementara itu, Ammar sendiri mengaku sangat menyayangkan munculnya pernyataan sang mantan bahwa dia rela menerima nafkah anak sebesar Rp500 ribu. Oleh karenanya, ia berusaha untuk bisa memenuhi jumlah nafkah yang telah ditentukan Pengadilan, yakni Rp10 juta, meskipun saat ini dirinya masih berada di dalam penjara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190828/ammar_zoni-JkhX_large.jpeg
Kata Aditya Zoni Soal Dugaan Kekerasan yang Dialami Ammar Zoni  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825/ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686/sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620/ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593/ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600/ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement