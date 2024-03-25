Ammar Zoni Titipkan Uang ke Sahabat, Sakit Hati Dituding Tak Beri Nafkah Anak

Ammar Zoni sakit hati disebut tak bisa beri nafkah anak (Foto: Instagram/ammarzoni)

JAKARTA - Kondisi terkini Ammar Zoni, diungkapkan oleh sahabatnya, Christopher Ryan, yang baru minggu lalu menjenguk sang artis di dalam penjara. Kepada awak media, Christopher mengatakan bahwa Ammar baik-baik saja.

”Kondisi Ammar dua minggu yang lalu saya datang ke Polres baik-baik aja,” kata Christopher Ryan kepada dikutip dari tayangan Hot Shot.

“Rencana sih mau datang lagi, karena jadwalnya itu Senin dan Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 3. Jadi dua minggu yang lalu sudah datang dan ada beberapa titipan makanan, dan lain sebagainya, yang katanya dia ngidam makanan," sambungnya.

Sementara itu, Christopher mengatakan bahwa Ammar merasa sakit hati lantaran dituding tak mampu memberikan nafkah untuk kedua anaknya. Diketahui, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok, Ammar Zoni diwajibkan untuk menafkahi kedua buah hatinya sebesar Rp10 juta per bulan.

Merasa sakit hati dituding tak bisa memberikan nafkah, Ammar pun menitipkan sejumlah uang pada sahabatnya untuk dikelola. Nantinya uang tersebut diharapkan dapat diberikan sebagai nafkah untuk dua buah hatinya dari pernikahannya dengan Irish Bella.

”Ya pesan dari Ammar adalah, ada beberapa dana yang dititipkan ke saya dari sisa-sisa tabungannya, nitip untuk diputerin," papar Christopher.

"Kebetulan saya di usaha bidang jual beli mobil, jadi dititipkan dana, ya nggak banyak cuma cukup untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 10 juta per bulan itu untuk Air dan Amala,” sambungnya.

Sementara itu, Ammar sendiri mengaku sangat menyayangkan munculnya pernyataan sang mantan bahwa dia rela menerima nafkah anak sebesar Rp500 ribu. Oleh karenanya, ia berusaha untuk bisa memenuhi jumlah nafkah yang telah ditentukan Pengadilan, yakni Rp10 juta, meskipun saat ini dirinya masih berada di dalam penjara.