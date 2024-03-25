Irish Bella Berusaha Beri Pengertian Pada Anak yang Merengek Minta Bertemu Ammar Zoni

Irish Bella beri pengertian ke anak yang merengek minta bertemu Ammar Zoni (Foto: Instagram @_irishbella_)

JAKARTA - Ammar Zoni saat ini masih mendekam dibalik jeruji besi, usai tertangkap kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya. Terkait hal itu, Irish Bella pun mengaku jika anak-anaknya dengan Ammar sering kali menanyakan keberadaan ayah mereka.

Nahasnya, Irish menyebut jika anak-anaknya sering kali merengek dan minta bertemu dengan sang ayah. Hal itu diungkapkan oleh Irish Bella saat tampil di sebuah acara yang tayang di TV.

”Paling besar tiga tahun, sama satu tahun. Anakku yang paling besar itu kan umurnya tiga tahun ya, jadi memang aku memberikan alasan yang sesuai sama kapasitasnya dia aja,” ujar wanita yang akrab disapa Ibel tersebut.

"Dia nanya, papa mana ma?” tanya Ivan Gunawan.

“Iya, ya bilangnya dia sedang bekerja,” sambung Ibel.

Wanita 27 tahun ini mengaku tak sampai hati memberi tahu pada anaknya terkait keadaan Ammar Zoni yang sebenarnya. Namun, ia akan mencoba untuk memberikan pengertian dan berusaha memberikan penjelasan yang mudah dicerna sesuai dengan usia anak-anaknya.

”Nanti suatu saat nanti ketika dia sudah cukup umurnya, kan nanti juga akan tahu, kita akan kasih pengertian pelan-pelan," jelas Irish Bella.

"Tapi balik lagi kalau untuk umur dia yang segitu ya kita kasih kapasitas sesuai dengan apa yang bisa dia terima gitu,” lanjutnya.