Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Prilly Latuconsina Dorong Menparekraf Sandiaga Uno Sahkan RUU Ketenagakerjaan Aktor

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |18:48 WIB
Prilly Latuconsina Dorong Menparekraf Sandiaga Uno Sahkan RUU Ketenagakerjaan Aktor
Prilly Latuconsina dorong RUU Ketenagakerjaan Aktor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina mendorong Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno untuk sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Aktor. Hal ini guna memberikan kesejahteraan untuk para aktor di Indonesia.

Adapun salah satu hal yang menjadi perhatian Prilly yakni terkait jam kerja para aktor. Berdasarkan fakta yang ia lihat, sekarang masih ada aktor yang melakukan syuting 24 jam.

Prilly Latuconsina Dorong Menparekraf Sandiaga Uno Sahkan RUU Ketenagakerjaan Aktor

"Kebetulan tadi pagi saya habis meeting sama pak menteri untuk mendorong RUU ketenagakerjaan aktor meliputi jam kerja dan juga aktor sebagai profesi profesional," kata Prilly Latuconsina dalam acara Konferensi Pers Hari Film Nasional bersama Netflix Indonesia,m di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

"Karena sekarang itu aktor profesinya masih buruh, masih banyak banget aktor-aktor di luar sana yang syutingnya 24 jam," imbuhnya.

Lebih lanjut Prilly menjelaskan bahwa kesejahteraan yang diberikan pada aktor nantinya akan membuat ekosistem perfilman Indonesia semakin sejahtera dan maju.

"Semoga bisa didukung oleh pemerintah semoga Indonesia ini ekosistem industrinya lebih baik dari sebelumnya. Dan siapapun yang bekerja di industri film bisa sejahtera," ucap Prilly Latuconsina.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg
Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg
Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg
Biodata dan Agama  Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3113239/prilly_latuconsina-OzQe_large.jpg
Bahagianya Prilly Latuconsina Jadi Saksi Perjalanan Cinta Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement