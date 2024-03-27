Prilly Latuconsina Dorong Menparekraf Sandiaga Uno Sahkan RUU Ketenagakerjaan Aktor

JAKARTA - Prilly Latuconsina mendorong Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno untuk sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Aktor. Hal ini guna memberikan kesejahteraan untuk para aktor di Indonesia.

Adapun salah satu hal yang menjadi perhatian Prilly yakni terkait jam kerja para aktor. Berdasarkan fakta yang ia lihat, sekarang masih ada aktor yang melakukan syuting 24 jam.

"Kebetulan tadi pagi saya habis meeting sama pak menteri untuk mendorong RUU ketenagakerjaan aktor meliputi jam kerja dan juga aktor sebagai profesi profesional," kata Prilly Latuconsina dalam acara Konferensi Pers Hari Film Nasional bersama Netflix Indonesia,m di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

"Karena sekarang itu aktor profesinya masih buruh, masih banyak banget aktor-aktor di luar sana yang syutingnya 24 jam," imbuhnya.

Lebih lanjut Prilly menjelaskan bahwa kesejahteraan yang diberikan pada aktor nantinya akan membuat ekosistem perfilman Indonesia semakin sejahtera dan maju.

"Semoga bisa didukung oleh pemerintah semoga Indonesia ini ekosistem industrinya lebih baik dari sebelumnya. Dan siapapun yang bekerja di industri film bisa sejahtera," ucap Prilly Latuconsina.

