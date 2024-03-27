Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Upaya Prilly Latuconsina Sejahterakan Pelaku Film: Kasih Bonus Sampai ke Driver

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |18:03 WIB
Upaya Prilly Latuconsina Sejahterakan Pelaku Film: Kasih Bonus Sampai ke Driver
Prilly Latuconsina soal upaya sejahterakan kru film (Foto: IG Prilly)
JAKARTA - Prilly Latuconsina menegaskan jika kesejahteraan aktor dan kru kembali pada produser filmnya masing-masing. Namun demikian, perkembangan film Indonesia juga harus dimaksimalkan kembali.

"Dengan semakin banyaknya produksi film maka akan semakin banyaknya pula lapangan pekerjaan yang terbuka untuk crew dan aktor-aktor," kata Prilly Latuconsina dalam acara Konferensi Pers Hari Film Nasional bersama Netflix Indonesia,m di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Upaya Prilly Latuconsina Sejahterakan Pelaku Film: Kasih Bonus Sampai ke Driver

"Cuma, sejahtera atau tidaknya itu adalah kebijakan produser. Bagaimana dia jam kerjanya, apa fasilitas yang dapat ia berikan untuk crew di saat syuting," lanjutnya.

Kini, Prilly Latuconsina yang pernah menjadi produser dan memiliki rumah produksi sendiri telah mulai membuat langkah kecil untuk mensejahterakan pelaku perfilman. Salah satunya yakni dengan memberikan jaminan kesehatan BPJS.

"Kebetulan yang sudah saya lakukan, semua crew itu kita buatkan BPJS. Jadi kalau mereka sakit di tengah-tengah syuting sudah aman, sudah kita biayai," ucap Prilly.

Tidak hanya itu saja, Prilly Latuconsina pun menyampaikan jika dirinya membagi bonus untuk seluruh orang yang terlibat dalam project-projectnya yang sukses. Mulai dari aktor hingga driver, golongan terkecil yang jarang diperhatikan.

"Bonus sudah pasti semua crew dan pemain dapat, even ke driver-driver," ujar Prilly.

