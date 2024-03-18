Prilly Latuconsina Rela Kurangi Job Selama Bulan Suci Ramadan Demi Kelancaran Puasa

JAKARTA - Prilly Latuconsina memiliki cara demi mendapatkan kelancaran saat ia menjalankan ibadah puasa. Tak ingin sakit seperti tahun lalu, Prilly pun memilih mengurangi job selama bulan suci ramadhan.

Bahkan ia pun sengaja menunda proses syuting film yang diproduserinya, hingga usai lebaran. Hal itu dilakukan agar seluruh kru dan pemain bisa fokus dalam menjalankan ibadah puasa.

"Mengurangi banget karena di tahun 2022 kan aku puasa tuh sambil syuting, makanya benar-benar nggak fokus kan ngurus kerja," kata Prilly Latuconsina dalam Kanal YouTube Official Nit Not dikutip pada Senin (18/3/2024).

"Adegannya apa, adegannya apa akhirnya tahun ini aku nyeting kebetulan aku producer filmnya jadi syutingnya habis lebaran jadi selama puasa aman sih," sambungnya.

Prilly Latuconsina kurangi job selama ramadan (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

Diketahui, Prilly sendiri menjadi pemain sekaligus produser dalam film berjudul 'Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis'. Dalam film tersebut, ia akan dipasangkan dengan aktor sekaligus penyanyi, Dikta Wicaksono.