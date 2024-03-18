Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Rela Kurangi Job Selama Bulan Suci Ramadan Demi Kelancaran Puasa

Selvianus , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |21:45 WIB
Prilly Latuconsina Rela Kurangi Job Selama Bulan Suci Ramadan Demi Kelancaran Puasa
Prilly Latuconsina kurangi job selama ramadan (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina memiliki cara demi mendapatkan kelancaran saat ia menjalankan ibadah puasa. Tak ingin sakit seperti tahun lalu, Prilly pun memilih mengurangi job selama bulan suci ramadhan.

Bahkan ia pun sengaja menunda proses syuting film yang diproduserinya, hingga usai lebaran. Hal itu dilakukan agar seluruh kru dan pemain bisa fokus dalam menjalankan ibadah puasa. 

"Mengurangi banget karena di tahun 2022 kan aku puasa tuh sambil syuting, makanya benar-benar nggak fokus kan ngurus kerja," kata Prilly Latuconsina dalam Kanal YouTube Official Nit Not dikutip pada Senin (18/3/2024).

"Adegannya apa, adegannya apa akhirnya tahun ini aku nyeting kebetulan aku producer filmnya jadi syutingnya habis lebaran jadi selama puasa aman sih," sambungnya.

Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina kurangi job selama ramadan (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

 

Diketahui, Prilly sendiri menjadi pemain sekaligus produser dalam film berjudul 'Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis'. Dalam film tersebut, ia akan dipasangkan dengan aktor sekaligus penyanyi, Dikta Wicaksono.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg
Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: You’re So Hot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg
Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg
Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg
Biodata dan Agama  Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement