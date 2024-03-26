Aaliyah Massaid Mendadak Ingat Mendiang Adjie Massaid saat Dihujat Haters

JAKARTA - Kehidupan pribadi Aaliyah Massaid belakangan menjadi sorotan. Apalagi setelah ia go publik dengan Thariq Halilintar dan sering kali muncul di berbagai acara bersama sang kekasih, mulai dari acara Partai, hingga keluarga.

Hal itu membuat kehidupan Aaliyah yang awalnya tertutup mendadak jadi konsumsi publik. Bahkan kini, kehidupannya tak pernah luput dari komentar, mulai dari gaya pacaran hingga fisik yang dianggap tak sempurna.

BACA JUGA: Aaliyah Massaid Ikut Hadir di Acara Ultah Adik Thariq Halilintar

Kepada Aurel dan Atta, Thariq dan Aaliyah pun mengungkap perasaan mereka yang kerap menjadi sasaran hujatan netizen. Bahkan, Thariq pun membongkar bahwa kekasihnya itu kerap teringat dengan almarhum ayahnya, Adjie Massaid ketika perasaan sedih melanda akibat hujatan haters yang datang bertubi-tubi.

"Selalu dia bilang ke aku tuh kalau dia lagi sedih, nge-down pasti dia ingat sama ayahnya gitu," ujar Thariq Halilintar dikutip dari kanal YouTube Need A Talk.

Aaliyah Massaid ingat Adjie Massaid saat dihujat haters (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)





Aaliyah pun membenarkan hal itu. Sebab menurutnya jika ayahnya masih berada di sampingnya, Adjie akan selalu menjadi sosok pelindungnya untuk menghadapi serangan haters.

"(Kalau ada ayah) enggak akan sejahat ini lah gitu, bisa jadi garda terdepan. Aku yakin kalau ada papaku sih ada yang benar-benar ngelindungin banget gitu loh," papar Aaliyah.

"Bukan aku bilang Thariq engak ngelindungin ya, dia ngelindungin aku cuman maksudnya dari figur seorang ayah gitu pasti kan beda," timpal Aaliyah.

Sebelum Aaliyah menjadi bulan-bulanan netizen, dia juga meyakini bahwa seluruh masalah yang dihadapinya akan terasa ringan jika ada sang ayah di sisinya.