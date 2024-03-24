Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Orang Tua Dicibir, Aaliyah Massaid Akui Sakit Hati dengan Haters

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |08:30 WIB
Orang Tua Dicibir, Aaliyah Massaid Akui Sakit Hati dengan Haters
Aaliyah Massaid sakit hati dengan haters (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid tak menampik jika dirinya kerap merasa sedih dan sakit hati saat membaca komentar-komentar pedas dari netizen di media sosialnya. Terlebih jika hujatan itu turut menyeret keluarganya, terutama orangtuanya.

Kalimat-kalimat cibiran dan hinaan yang mengarah kepadanya menurutnya sudah keterlaluan. Aaliyah pun merasa miris lantaran komentar-komentar pedas itu kerap dilontarkan oleh para perempuan di saat seharusnya sesama perempuan saling mendukung.

Orang Tua Dicibir, Aaliyah Massaid Akui Sakit Hati dengan Netizen

"Kalau udah (menghujat) keluarga, orang tua apalagi kalau ada yang pernah kayak gini kayak 'gue doain deh lo cepat nyusul bokap'. Banyak banget sih nyumpah-nyumpahin gitu udah gitu yang nyumpahin lagi-lagi sesama perempuan," ujar Aaliyah dikutip dari kanal YouTube Need A Talk.

Alih-alih membalas hujatan itu, Aaliyah memilih pasrah karena merasa bahwa ada hikmah dibalik apa yang telah dialaminya.

"Aku kayak 'Ya Allah makasih ya udah udah mengurangi dosaku. Ya aku mikirnya mungkin aku juga pernah ada salah. Jadi mereka yang ngapus dosaku," ungkapnya.

Putri Reza Artamevia itu pun mengaku dirinya kerap teringat mendiang ayahnya ketika sedang merasa sedih atau terpuruk, seperti saat ada yang menghinanya. Aaliyah lebih memilih untuk meluapkan kesedihannya dengan menangis sejadi-jadinya seorang diri tanpa ada yang melihatnya.

Halaman:
1 2
