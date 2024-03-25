Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Ikut Hadir di Acara Ultah Adik Thariq Halilintar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |14:35 WIB
Aaliyah Massaid Ikut Hadir di Acara Ultah Adik Thariq Halilintar
Aaliyah Massaid ikut hadir di acara ulang tahun adik Thariq Halilintar (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, ia terlihat muncul di acara ulang tahun adik kandung Thariq Halilintar, yakni Saaih yang ke-22.

Momen kehadiran Aal di pesta ulang tahun Saaih pun terlihat dari unggahan di akun Instagram milik Atta Halilintar. Dalam unggahan tersebut, putri Reza Artamevia itu tampak duduk di ujung kursi dan diapit oleh Sajidah Halilintar serta Azriel Hermansyah.

Aaliyah pun tampak tersenyum menghadap kamera. Sedangkan Thariq sendiri terlihat berada cukup jauh dari kekasihnya, lantaran duduk di samping Saaih.

Kemunculan Aaliyah di acara keluarga Gen Halilintar membuat netizen pun ramai dan bahagia. Pasalnya sempat muncul dugaan bahwa gadis .. tahun itu tidak diterima dengan baik oleh keluarga Gen Halilintar.

"Ada aaliya . Mingkem tu fans gamon," kata niapu**.

Gen Halilintar

Aaliyah Massaid ikut hadir di acara ulang tahun adik Thariq Halilintar (Foto: Instagram/attahalilintar)

Halaman:
1 2
