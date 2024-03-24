Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahnaz Dirawat di Rumah Sakit Akibat DBD

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |12:05 WIB
Syahnaz Dirawat di Rumah Sakit Akibat DBD
Syahnaz dirawat karena DBD (Foto: Instagram/@syahnazs)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari Syahnaz Sadiqah. Adik kandung artis Raffi Ahmad ini mengabarkan bahwa dia dirawat di rumah sakit.

Terkait penyakitnya, Syahnaz mengaku saat ini mengidap DBD.

Sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh sang suami, Jeje Govinda, ia sudah terlebih dahulu menjalani perawatan di kediaman pribadinya. Sayangnya, hingga 6 hari berada di rumah, dia tak kunjung sembuh, bahkan trombositnya semakin drop.

"Mencoba bertahan 6 hari DBD dirawat di rumah aja.. Akhirnya kemarin nggak sanggup lagi plus trombosit udah turun banget.. Langsung dibawa ke RS sama @ritchieismail," ungkap Syahnaz pada akun Instagram Storynya.

Syahnaz

Syahnaz dirawat karena DBD (Foto: Instagram/@syahnazs)

Melalui unggahannya, ibu dua anak ini menyebut jika DBD belakangan memang menjadi penyakit yang cukup banyak dialami oleh masyarakat. Oleh karenanya, ia pun mengingatkan agar masyarakat bisa lebih sering menggunakan lotion anti nyamuk dan menjaga imun. Khususnya anak-anak.

"Katanya lagi musim banget DBD guys.. Rajin-rajin pake lotion anti nyamuk dehh, anak-anak juga.. Plus jaga imun juga yahh..," tandasnya.

(van)

