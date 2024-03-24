Irish Bella Pilih Sibuk Bekerja usai Bercerai dari Ammar Zoni

JAKARTA - Irish Bella kembali bekerja setelah resmi bercerai dari Ammar Zoni, pada 1 Februari 2024. Keputusan itu diambilnya karena harus menghidupi dua anak setelah sang mantan suami mendekam di penjara imbas kasus narkoba.

“Bekerja tentu membantu keuangan saya. Tapi saya merasa memang sudah sepatutnya sibuk daripada sekadar berdiam diri saja,” ujarnya dalam program Berkahnya Ramadan, pada 23 Maret 2024.

Irish Bella mengaku, sebagai manusia dia terus berhijrah. Karena itu, dia ingin terus berkarya untuk diri sendiri dan anak-anaknya. “Saya punya anak yang masih kecil-kecil. Jadi yang terbaik memang terus bekerja dan berkarya,” tuturnya.

Setelah bercerai, perempuan berdarah Belgia-Indonesia ini memang tak terlalu menekan sang mantan suami soal nafkah anak. Dia bahkan memberi kelonggaran untuk Ammar Zoni soal besaran nafkah.