12 Tahun Menjanda, Chantal Della Concetta Resmi Dinikahi Bule

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari mantan penyiar berita iNews TV, Chantal Della Concetta. Pasalnya, presenter 43 tahun ini baru saja melepas status jandanya dan menikah dengan seorang pria bernama Duncan Sadgie, di Perth, Australia.

Kabar bahagia tersebut diumumkan oleh Chantal melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia terlihat membagikan foto pernikahannya dengan Duncan.

Chantal sendiri terlihat cantik mengenakan busana pengantin berwarna putih. Sedangkan suaminya, tampak mengenakan setelan hitam.

Tak lupa, ia juga mengunggah foto cincin yang melingkar di jari manisnya.

Chantal Della Concetta resmi dinikahi bule (Foto: Instagram/chantaldellaconcetta_)





"Tidak lagi dua, tetapi satu," tulis Chantal Della Concetta.

Unggahan Chantal membuat rekan-rekannya menuliskan ucapan selamat. Terlebih, Chantal sendiri sudah menyandang status janda lebih dari 12 tahun.

"Congrats dear," kata Wanda Hamidah.

"Congrats channn," sambung Grace Natalie.