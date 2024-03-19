Ailee Berencana Menikah dengan Pacar Non-Selebriti Tahun Depan

SEOUL - Ailee, penyanyi bersuara emas asal Korea Selatan datang membawa kabar bahagia. Dia mengumumkan, tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria non-selebriti dan akan menikah pada 2025.

Kabar baik itu pertama kali dipublikasikan STARNEWS, pada 19 Maret 2024. A2Z Entertainment selaku agensi sang penyanyi kemudian merilis pernyataan resmi terkait pemberitaan tersebut.

“Benar, saat ini Ailee tengah berpacaran dengan pria non-selebriti yang dicomblangi teman-temannya. Mereka menjalani hubungan itu dengan target untuk menikah tahun depan,” ujar agensi tersebut dikutip dari Korea Herald, pada Rabu (20/3/2024).

A2Z Entertainment menambahkan, Ailee akan mengabarkan kabar gembira itu secara langsung kepada penggemarnya setelah dia siap. “Karena itu kami meminta dukungan kalian atas hubungan mereka,” imbuh agensi tersebut.