Inul Daratista Akan Gelar Syukuran Ulang Tahun Putranya Selama 3 Hari Berturut-turut

Inul Daratista akan gelar syukuran ulang tahun anaknya selama 3 hari (Foto: Instagram/inul.d)

JAKARTA - Anak semata wayang Inul Daratista, Yusuf Ivander Damares, akan genap berusia 15 tahun pada 19 Mei mendatang. Hal itu membuat istri Adam Suseno ini berencana untuk menggelar acara syukuran dalam rangka merayakan hari ulang tahun sang putra.

Rencananya, syukuran itu akan digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai dari 17 sampai 19 Mei 2024 di kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur.

Inul mengaku ingin membuat warga di kampung halamannya senang dengan adanya hiburan.

"Bismillah niatnya sih mau bikin seneng warga desa kampung saya, kalau ada rezeki bikin hiburan. Nggak apa-apa yaa, biar semua pada kecipratan seneng," tulis Inul di Instagram pribadinya @inul.d.

Pemilik Goyang Ngebor itu berharap dengan acara syukuran yang digelar olehnya itu bisa menjadi pintu rezeki bagi warga di kampungnya.

"Bisa lihat banyak hiburan gratis. Tukang parkir pada panen. Yang pada siap-siap jualan wis ancang-ancang tempat. Tukang becak, ojek dan lain-lain alat transportasi juga pada angen-angen dapat orderan banyak yang nonton seneng gratis," ungkap Inul Daratista.

Nantinya acara tersebut tak hanya dimeriahkan oleh hiburan saja, namun ada juga dakwah sebagai penyejuk hati.

"Ada hiburan musik dan dakwah juga sebagai siraman hati. Positif thinking iya keluarga online ku semua," jelas Inul Daratista.