HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perbandingan Honor Manggung Inul Daratista Dulu dan Sekarang Usai Viral Belanja Rp109 Juta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |19:35 WIB
Perbandingan Honor Manggung Inul Daratista Dulu dan Sekarang Usai Viral Belanja Rp109 Juta
Inul Daratista belanja hingga Rp109 juta (Foto: Instagram/inul.d)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Inul Daratista baru-baru ini membuat heboh usai memborong pakaian dan juga beras di salah satu pusat perbelanjaan. Pasalnya, total belanjaan yang tertera di dalam struknya mencapai Rp109.326.500.

Sontak hal itu membuat netizen ramai, lantaran 'bocor' dan dibagikan oleh akun Instagram @lambe_turah. Bahkan tak sedikit netizen yang berharap agar rezeki mereka bisa seperti Inul Daratista.

"Enak kali ya, bisa belanja tanpa lihat bandrol harga. Semoga suatu saat nanti aku bisa spt itu..," tulis atik***.

"Udah ga kaget,nular ye bunda rezekinya," kata ntaa***.

Inul Daratista

Inul Daratista belanja hingga Rp109 juta (Foto: Instagram/winaaaa6)

 

Terbaru, Inul tampak mengunggah tulisan di media sosialnya soal kerja keras dan kesuksesan yang kini berhasil diraihnya. Bahkan ia pun tak lupa memberikan pesan pada netizen untuk selalu mencari peluang kesuksesan dengan menjalankan sesuatu tak setengah-setengah, apalagi malas.

“Banyak cara meraih sukses, cari peluang di mana tidak banyak cara yang sama dimiliki orang lain, sesuatu yang beda, dan lakukan tidak setengah-setengah,” tulis Inul Daratista.

“Bersainglah yang positif dan jadilah pioneer bukan followers. Manusia diciptakan Allah 90 persen positifnya. Jangan malas menggalinya," sambungnya.

