PWI Pusat dan Kemendikbudristek Terawang Masa Depan Bisnis Musik Indonesia

JAKARTA - Diskusi antara Depmufil PWI Pusat dan Kemendikbudristek RI tentang Bisnis Konser Musik dan Cuan untuk Negara telah diselenggarakan di Hotel Harris, Sudirman, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan kerjasama antara PWI Pusat Departemen Seni Musik dan Film dengan Apresiasi Musik Direktorat Perfilman Musik dan Media (PMM) Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI.

Pembukaan acara dilakukan oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dan Kepala Apresiasi Musik Direktorat PMM Dirjen Kebudayaan Edi Irawan. Hendry Ch Bangun mengungkapkan apresiasi terhadap diskusi tersebut yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi industri musik Tanah Air, terutama setelah keberhasilan konser Taylor Swift di Singapura yang menghadirkan dampak ekonomi signifikan bagi negara tersebut.

Edi Irawan dari Kemendikbud menambahkan bahwa hasil dari diskusi ini akan menjadi masukan penting untuk pihaknya dalam pengembangan industri musik ke depannya.

Pembicara utama dalam diskusi ini adalah CEO Deteksi Production, Harry Koko Santoso, dan Country Director ONErpm di Indonesia Aldo Sianturi. Harry Koko menyampaikan bahwa konser musik memiliki daya tarik besar bagi penonton di berbagai tempat, mulai dari kota hingga desa, bahkan di udara seperti yang dilakukan oleh Virgin Air lines dengan menggelar konser di dalam pesawat. Dia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan akses, fasilitas, keamanan, dan kenyamanan bagi artis dan penonton dalam sebuah konser.

“Musik menjadi primadona dalam kegiatan konser. Kita menyebutnya, music adalah industry. Hebatnya lagi mulai dari pemilihan Presiden sampai kepala desa, mulai produk murahan sampai produk termahal semuanya menggunakan musik. Soal konser Taylor Swift di Singapura dan mendatangkan protes dari negara tetangga, ini adalah kejelian promotor Singapura mengajak agency dan artis management mereka percaya di Singapura mendapatkan keamanan, kenyamanan dan kemudahan. Cukup konser di Singapura, vasnya dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Indonesia akan terbang ke Singapura untuk menyaksikan penyanyi idolanya. Inilah yang terjadi,” jelas Koko.

“Peran pemerintah di Singapura sangat penting dalam memberikan akses kemudahan, fasilitas sampai dengan keamanan dan kenyamanan pada artisnya dan juga penontonnya. Maka penonton dari negara lainpun tak segan datang ke Singapura. Penyanyi, musisi pun merasa tenang dan nyaman serta yakin, konsernya akan sukses,” sambungnya.

Aldo Sianturi menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pengembangan industri musik dan pergelaran konser di Indonesia, dengan memperhatikan perizinan, pajak, pendanaan, serta dukungan terhadap musisi lokal yang ingin tampil di luar negeri.

“Pemerintah harus hadir mendukung setiap event konser. Bisa juga mendukung penuh festival musik yang sudah ada di Indonesia, mulai dari perizinan yang mudah, pajak yang ringan, atau dari sisi pendanaan. Atau, mendukung para musisi yang ingin bertandang keluar negeri karena undangan, atau kompetisi. Kita punya banyak potensi besar musisi-musisi daerah dengan karakter yang kuta. Justru kita bisa mengekspor music Indonesia ke negeri lain. Untuk konser seperti Taylor Swift, saya yakin Indonesia bisa, bila pemerintah mendukungnya dengan maksimal dalam segala hal,” tegas Aldo Sianturi yang hadir sebagai pembicara denga tema: Melibatkan Musik Tradisionaldan Stakeholder Panggung Konser Tersertifikasi Dalam Konser Internasional.

Ketua Simufil PWI Pusat, Benny Benke, merangkum bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mendukung keberlangsungan konser-konser di Tanah Air serta memperkenalkan musisi Indonesia secara internasional. Dengan adanya dukungan yang besar dari pemerintah, diharapkan industri musik dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ekonomi bangsa.