Adam Vibes Akui Nyaman Buat Lagu Romantis Bernuansa Religi

JAKARTA - 'Tak Setampan Nabi Yusuf' menjadi single terbaru dari Adam Vibes. Single yang dibawakan oleh Rey Mbayang, Natta Reza, dan Anandito Dwis ini bahkan dikemas dengan tema percintaan yang syahdu oleh para personelnya.

Lagu ini juga cukup unik dan menarik perhatian karena tetap memberikan unsur kekinian dalam sebuah karya religi.

Natta mengatakan Adam Vibes ingin tetap konsisten melahirkan karya musik dengan nuansa romansa namun tetap bernilai tinggi.

“Yang pasti kita masih akan konsisten dengan value lagu kita ya, khususnya di bagian lirik-liriknya,” ungkap Natta, saat ditemui di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Adam Vibes nyaman buat lagu romantis bernuansa religi





Rey Mbayang pun ikut mengungkap perihal musik religi yang kini bisa dibuat lebih kekinian dan bisa dinikmati banyak orang.

Menurutnya, ia ingin Adam Vibes bisa tetap berkarya mengeluarkan lagu tema romansa-religi yang syahdu bahkan tak hanya di bulan Ramadhan.

“Kita harapannya dengan lagu yang romantis ini, segmented kita bisa lebih luas. Dan gak cuma di bulan ramadhan ini tapi juga seterusnya,” papar Rey.

Sementara itu, Anandito mengatakan Adam Vibes juga cukup nyaman dengan karya lagu bertema romansa-religi ini. Bahkan menurutnya, Adam Vibes bisa memberikan sentuhan berbeda mengenai lagu religi karena tetap memberi nuansa kekinian sehingga bisa dinikmati banyak orang.