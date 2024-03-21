Adam Vibes Rilis Lagu Baru Tak Setampan Nabi Yusuf

JAKARTA - Grup vokal Adam Vibes kembali mengeluarkan karya terbaru. Kali ini, Rey Mbayang, Natta Reza dan Anandito Dwis merilis single berjudul ‘Tak Setampan Nabi Yusuf’.

Dalam lagu itu, Rey Mbayang cs membawakan lagu yang menceritakan tentang sosok pria yang seolah minder jika membandingkan parasnya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Perasaan itu timbul saat dia hendak mempersunting sang kekasih.

Merasa tak sebanding, pria tersebut memilih berusaha dalam meniru suri tauladan dari sang Nabi.

"Lagu Tak Setampan Nabi Yusuf ini bercerita tentang seorang pria yang hendak mempersunting kekasihnya, alih-alih menjanjikan surga dunia tetapi justru dengan berusaha soleh sesuai tauladan Nabi," kata Rey Mbayang dikutip dari keterangan resminya Rabu, 20 Maret 2024.

Tak Setampan Nabi Yusuf ini dikemas dengan harmonisasi yang indah dan lirik puitis ciptaan Fazayubdina.

Adam Vibes merilis single baru 'Tak Setampan Nabi Yusuf' (Foto: Ist)





Meski membahas kisah percintaan, Adam Vibes tampaknya juga ingin memasukan unsur islami dalam lagu barunya ini.

"Secara perspektif tema lagunya masih berbicara tentang percintaan, tetapi karena kami sebagai seorang muslim yang mengidolakan figur Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf, jadi kami berusaha menyajikan tauladan Nabi ini sebagai pop culture baru untuk anak muda dalam bergaya hidup di masa sekarang ini,” tutur Anandito Dwis.

Personel Adam Vibes lain, Natta Reza, menceritakan proses penggarapan lagu tersebut. Dia mengaku tak menemukan kendala berarti karena turut dibantu sejumlah musisi profesional.

"Proses pembuatan lagu ini terbilang cukup singkat, awalnya kita melakukan workshop dulu di kantor label kita Alfarecords bersama Risky Ares dan dibantu oleh Uky Mahmud untuk mengisi part gitarnya. Alhamdulillah, kita bersyukur merasa dimudahkan untuk kelancaran semua proses produksi lagu Tak Setampan Nabi Yusuf ini" ujar Natta Reza.