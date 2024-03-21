Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adam Vibes Rilis Lagu Baru Tak Setampan Nabi Yusuf

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |07:27 WIB
Adam Vibes Rilis Lagu Baru <i>Tak Setampan Nabi Yusuf</i>
Adam Vibes merilis single baru 'Tak Setampan Nabi Yusuf' (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Grup vokal Adam Vibes kembali mengeluarkan karya terbaru. Kali ini, Rey Mbayang, Natta Reza dan Anandito Dwis merilis single berjudul ‘Tak Setampan Nabi Yusuf’.

Dalam lagu itu, Rey Mbayang cs membawakan lagu yang menceritakan tentang sosok pria yang seolah minder jika membandingkan parasnya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Perasaan itu timbul saat dia hendak mempersunting sang kekasih.

Merasa tak sebanding, pria tersebut memilih berusaha dalam meniru suri tauladan dari sang Nabi.

"Lagu Tak Setampan Nabi Yusuf ini bercerita tentang seorang pria yang hendak mempersunting kekasihnya, alih-alih menjanjikan surga dunia tetapi justru dengan berusaha soleh sesuai tauladan Nabi," kata Rey Mbayang dikutip dari keterangan resminya Rabu, 20 Maret 2024.

Tak Setampan Nabi Yusuf ini dikemas dengan harmonisasi yang indah dan lirik puitis ciptaan Fazayubdina.

Adam Vibes (Ist)

Adam Vibes merilis single baru 'Tak Setampan Nabi Yusuf' (Foto: Ist)


Meski membahas kisah percintaan, Adam Vibes tampaknya juga ingin memasukan unsur islami dalam lagu barunya ini.

"Secara perspektif tema lagunya masih berbicara tentang percintaan, tetapi karena kami sebagai seorang muslim yang mengidolakan figur Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf, jadi kami berusaha menyajikan tauladan Nabi ini sebagai pop culture baru untuk anak muda dalam bergaya hidup di masa sekarang ini,” tutur Anandito Dwis.

Personel Adam Vibes lain, Natta Reza, menceritakan proses penggarapan lagu tersebut. Dia mengaku tak menemukan kendala berarti karena turut dibantu sejumlah musisi profesional.

"Proses pembuatan lagu ini terbilang cukup singkat, awalnya kita melakukan workshop dulu di kantor label kita Alfarecords bersama Risky Ares dan dibantu oleh Uky Mahmud untuk mengisi part gitarnya. Alhamdulillah, kita bersyukur merasa dimudahkan untuk kelancaran semua proses produksi lagu Tak Setampan Nabi Yusuf ini" ujar Natta Reza.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement