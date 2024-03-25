Rilis Sadrah, For Revenge Langsung Trending di Youtube

JAKARTA - Band emo for Revenge asal Bandung, baru-baru ini telah bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Mereka langsung merilis karya terbaru mereka berjudul Sadrah pada Senin, 18 Maret lalu.

Menariknya, dalam waktu hanya 4 hari setelah video klipnya dirilis, Sadrah sudah berhasil menarik perhatian ratusan ribu penonton, bahkan masuk ke dalam Trending Video di Youtube untuk kategori musik per-23 Maret 2024.

Pencapaian ini menjadi suatu kejutan bagi for Revenge sebagai band yang baru saja merilis lagu ini. “Rasanya tidak menyangka kalau Sadrah bisa diapresiasi sehebat ini, bahkan kami belum sempat membawakan lagu ini secara live,” ungkapnya.