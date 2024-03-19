Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Buka Babak Baru Lewat Single Sadrah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |00:01 WIB
For Revenge Buka Babak Baru Lewat Single Sadrah
For Revenge hadirkan single berjudul Sadrah (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Band emo For Revenge telah mencapai puncak karier mereka. Namun, kenyataannya, apa yang baru saja kita saksikan dari For Revenge adalah awal dari segalanya. Tahun 2024 ini menjadi bukti dari awal legenda manis band asal Bandung, Jawa Barat tersebut.

Setelah resmi bergabung dengan salah satu label rekaman terbesar di Indonesia, Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), For Revenge merilis karya terbaru mereka yang berjudul Sadrah.

For Revenge Buka Babak Baru Lewat Single Sadrah

Jika para penggemar sebelumnya menganggap karya-karya seperti Serana dan Jakarta Hari Ini sebagai anthem patah hati mereka, maka Sadrah akan melukiskan tragedi cinta yang lebih mendalam — lengkap dengan melodi khas For Revenge yang megah dan emosional.

Sebagai single pertama mereka di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia, aura dan kekuatan vokal sang frontman, Boniex Noer, terasa lebih tajam dari sebelumnya. Karisma baru dari For Revenge ini juga menunjukkan perkembangan musikalitas yang menarik untuk disimak.

Sadrah, yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai 'pasrah' atau 'berserah', adalah balada emo dan pop-rock selama 4 menit dan 7 detik yang ditulis dan diproduseri langsung oleh For Revenge. Tanpa perlu penjelasan panjang, terasa wajar bagi pendengar untuk langsung menekan tombol repeat ketika lagu "Sadrah" mencapai puncaknya dengan lirik: "Sudahlah / Kali ini ku berserah / Kehilangan segalanya / Kau dan dia pemenangnya / Sepatutnya kau rayakan."

Boniex Noer, mewakili For Revenge, mengungkapkan bahwa kesuksesan Serana dan album Perayaan Patah Hati - Babak 1 telah mendorong mereka untuk mengembangkan musikalitas mereka ke level berikutnya, melahirkan karya Sadrah.

For Revenge memutuskan untuk memberikan sentuhan baru pada lirik dan melodi emosional Sadrah. Bila Serana melambangkan perayaan kesedihan, Sadrah justru melambangkan pemuliaan kesedihan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement