Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Beri Ucapan Ulang Tahun Spesial untuk Krisdayanti, Bikin Netizen Nangis

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |06:17 WIB
Aurel Hermansyah Beri Ucapan Ulang Tahun Spesial untuk Krisdayanti, Bikin Netizen Nangis
Ucapan haru Aurel Hermansyah untuk Krisdayanti yang sedang ulang tahun (Foto: IG Krisdayanti)
A
A
A

JAKARTA Krisdayanti berulang tahun yang ke-49 pada Minggu (24/3/2024). Di perayaan ulang tahunnya kali ini, Krisdayanti mendapat banyak cinta dari orang terdekat. Salah satunya yakni putri tercintanya Aurel Hermansyah.

Aurel terlihat memberi ucapan ulang tahun spesial untuk Krisdayanti melalui akun Instagram @aurel.hermansyah.

Aurel Hermansyah Beri Ucapan Ulang Tahun Spesial untuk Krisdayanti, Bikin Netizen Nangis

Dalam video unggahan tersebut, Aurel terlihat merangkai kebersamaannya bersama Krisdayanti sejak ia kecil sampai menikah. Momen-momen ibu dan anak ini sangat indah. Terlihat sekali pertumbuhan keduanya dari tahun ke tahun yang saling merajut cinta dan kasih.

Video tersebut semakin terasa mengharukan karena Aurel menggunakan backsound lagu Bunda milik Potret. Lirik demi lirik yang mengalun indah dalam lagu ini membuat momen kebersamaan Aurel dan Krisdayanti terasa lebih bermakna.

Unggahan Aurel semakin terasa spesial karena dibubuhkan pesan manis dalam kolom caption. Dirinya menuliskan ucapan selamat ulang tahun hingga doa untuk sang ibu tercinta.

“Selamat ulang tahun Gemminya Ameena dan Azura. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rejekinya, dan dimudahkan segalanya.. Yang paling penting semoga gemmi semakin solid terus ya!” tulis Aurel Hermansyah dalam keterangan videonya.

Melihat video ini, Krisdayanti terharu dan membalas pesan penuh cinta Aurel dalam kolom komentar.

“Wahhhhh bagi saya melihat video ini itu di luar segalanya sangat manis mama amenna Azura sayang waktu berlalu kita semua akan melalui itu luar biasa,” tulis Krisdayanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/33/3108169/krisdayanti-JN7K_large.jpg
Momen Gemas Ameena Karaoke Bareng Krisdayanti, Netizen: Pelatihnya Diva Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090335/krisdayanti-jpOt_large.jpg
Kalah di Pilkada Kota Batu, Krisdayanti Fokus Siapkan Konser Tunggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028627/azriel-hermansyah-dan-sarah-menzel-akan-menikah-tahun-depan-k8BuZrKIuY.jpg
Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel Akan Menikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028121/kris-dayanti-kena-tegur-raul-lemos-gegara-hal-sepele-B7J1ZnTVTo.jpg
Kris Dayanti Kena Tegur Raul Lemos Gegara Hal Sepele
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/33/3027277/krisdayanti-terharu-azriel-hermansyah-resmi-lamar-sang-kekasih-RRKLlfTgEv.jpg
Krisdayanti Terharu, Azriel Hermansyah Resmi Lamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022619/krisdayanti-bangga-lihat-aurel-hermansyah-dan-atta-halilintar-haji-di-usia-muda-UkgSI1Hnn1.jpg
Krisdayanti Bangga Lihat Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Haji di Usia Muda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement