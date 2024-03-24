Aurel Hermansyah Beri Ucapan Ulang Tahun Spesial untuk Krisdayanti, Bikin Netizen Nangis

Ucapan haru Aurel Hermansyah untuk Krisdayanti yang sedang ulang tahun (Foto: IG Krisdayanti)

JAKARTA — Krisdayanti berulang tahun yang ke-49 pada Minggu (24/3/2024). Di perayaan ulang tahunnya kali ini, Krisdayanti mendapat banyak cinta dari orang terdekat. Salah satunya yakni putri tercintanya Aurel Hermansyah.

Aurel terlihat memberi ucapan ulang tahun spesial untuk Krisdayanti melalui akun Instagram @aurel.hermansyah.

Dalam video unggahan tersebut, Aurel terlihat merangkai kebersamaannya bersama Krisdayanti sejak ia kecil sampai menikah. Momen-momen ibu dan anak ini sangat indah. Terlihat sekali pertumbuhan keduanya dari tahun ke tahun yang saling merajut cinta dan kasih.

Video tersebut semakin terasa mengharukan karena Aurel menggunakan backsound lagu Bunda milik Potret. Lirik demi lirik yang mengalun indah dalam lagu ini membuat momen kebersamaan Aurel dan Krisdayanti terasa lebih bermakna.

Unggahan Aurel semakin terasa spesial karena dibubuhkan pesan manis dalam kolom caption. Dirinya menuliskan ucapan selamat ulang tahun hingga doa untuk sang ibu tercinta.

“Selamat ulang tahun Gemminya Ameena dan Azura. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rejekinya, dan dimudahkan segalanya.. Yang paling penting semoga gemmi semakin solid terus ya!” tulis Aurel Hermansyah dalam keterangan videonya.

Melihat video ini, Krisdayanti terharu dan membalas pesan penuh cinta Aurel dalam kolom komentar.

“Wahhhhh bagi saya melihat video ini itu di luar segalanya sangat manis mama amenna Azura sayang waktu berlalu kita semua akan melalui itu luar biasa,” tulis Krisdayanti.