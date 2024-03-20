Aurel Hermansyah Masih Ingin Anak Laki-Laki, Tak Peduli Fisiknya Dihujat

Aurel Hermansyah masih ingin memiliki anak laki-laki (Foto: Instagram/aurelhermansyah)

JAKARTA - Aurel Hermansyah belakangan menjadi sorotan hingga sering dihujat lantaran bentuk tubuhnya. Pasca-melahirkan anak keduanya, Azzura, tubuh Aurel bisa dikatakan tak lagi langsing seperti dahulu, sampai membuat netizen pun ramai menghujatnya.

Meski begitu, Aurel tampaknya tak mau ambil pusing. Bahkan ia sama sekali tak takut untuk hamil lagi, meski diledek gendut.

Mengingat, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar masih menginginkan anak laki-laki hadir di tengah keluarga kecilereka.

"Kayaknya kalau kita belum dapat anak cowok tuh kurang puas kan. Jadi aku pengin banget punya anak cowok," ucap Aurel Hermansyah dikutip dari kanal YouTube MOP Channel.

Aurel dan Atta sepakat sampai mereka dikaruniai anak laki-laki, barulah ia akan berhenti untuk hamil.