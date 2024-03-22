Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Bingung Beri Kado yang Pantas untuk Anak Jessica Mila: Mereka Kaya Raya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |11:36 WIB
Vidi Aldiano bingung berikan kado untuk anak Jessica Mila (Foto: IG Vidi)
JAKARTA - Vidi Aldiano sangat antusias menyambut kelahiran anak pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan.

Namun di tengah antusiasnya itu, Vidi Aldiano mengaku belum menyiapkan kado untuk bayi perempuan yang bernama Kyarra Arunika Hasibuan.

"Itu belum, karena aku juga gak tahu ya lahirnya bakal (tgl) 20. Kasih kado apa ya untuk bayi," ujar Vidi Aldiano di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (21/3/2024).

Bahkan Vidi Aldiano merasa bingung untuk memberikan kado, sebab pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan itu pasangan yang serba berkecukupan.

"Mereka tuh kaya raya. Waktu aku ke sana ini udah ada itu ada, jadi pusing nih," ungkap Vidi Aldiano sambil tertawa.

Bahkan mereka sudah memiliki segala kebutuhan yang perlukan anaknya.

"Aku jadinya punya teman kaya raya tuh bingung ya mau kasih kado apa. Karena pas main ke sana semuanya mereka udah punya, Jadi entar kita lihat deh," tambahnya.

