Addie MS Gelar Konser Video Games Mei 2024, Sherina Munaf Didapuk Sebagai Bintang Tamu

Addie MS akan gelar konser pada Mei 2024 (Foto: Instagram/addiems999)

JAKARTA - Addie MS siap menggelar konser musik simfoni yang terinspirasi dari lagu-lagu di video games populer bertajuk Video Game Concert. Konser yang digelar bersama Twilite Orchestra ini dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Mei mendatang di Ciputra Artpreneur, Jakarta.

Diketahui, konser ini merupakan hasil kolaborasi dengan platform entertainment, Tip Tip.

Addie MS selaku komposer dan konduktor Twilite Orchestra menceritakan awal mula ide konser ini tercetus. Sejatinya, kata Addie MS, konser tersebut sudah pernah digelar pada 2006 silam.

Ayah Kevin Aprilio ini pun optimistis konser tersebut bakal lebih megah dari sebelumnya.

"Awalnya sih ya tentunya karena persahabatan saya dengan mas Triawan yang ternyata Komisaris dari Tip Tip. Tahun 2006 ya 18 tahun yang lalu itu kami Twilite Orchestra bikin Orkestra yang dari video games. Mau bikin lagi nggak ada dana ya karena kan ini mahal sekali ya makanya nggak jadi-jadi," ujar Addie MS dalam jumpa pers Video Games Concert di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Addie MS akan gelar konser pada Mei 2024 (Foto: Instagram/addiems999)





"Begitu ketemu mas Triawan ya muncul suatu gagasan kenapa nggak dijadiin. Karena muncul gagasan ini kemudian ada Mavrix Production ya, ini yang membuat saya semangat dan menjadi realistis," sambungnya.

Konser ini juga akan melibatkan penyanyi Sherina Munaf sebagai bintang tamu. Dia mengaku antusias saat menerima tawaran dari Addie MS untuk bergabung dalam konser tersebut.

Sherina meyakini, tangan dingin Addie MS bisa menyajikan pertunjukan musik simfoni yang spektakuler.

"Aku kalau om Addie merencanakan sesuatu apalagi Orkestra ya oke banget sih, lets do it. Aku dari kecil tumbuh beruntung sekali bisa menyanyi dengan Twilite Orchestra. Jadi aku belajar banyak sekali sehingga jatuh cinta dengan musik Orkestra," ucap Sherina Munaf.

Tak hanya itu, ketertarikan Sherina terhadap games dan anime menjadi alasan utamanya bergabung dalam konser ini.

"Aku juga menjadi mencintai anime dan games gitu karena dari musiknya. Musiknya itu bagus-bagus banget. Waktu manggung di tahun 2006 itu gila banget energinya," kata dia lagi.