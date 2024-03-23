Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Live dari Semarang, Sore Ini di iNews

JAKARTA - iNews menggelar Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di RTH Klero Tengaran Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/3/2024), pukul 15.30 WIB.

Dipandu David Chalik dan Inara Rusli, Konser Ngabuburit menyuguhkan penampilan spesial Armada, Gio MCI Season 10, serta KH Syamsul Ma’arif dan KH Nur Hayid yang akan memberikan tausiyah jelang berbuka puasa.

Digelar di tempat yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan dimeriahkan penampilan spesial dari band Bagindas dan nasihat kebaikan dan tausiyah dari Ustadz Taufiqurrahman.

Sementara itu, Subbanul Muslimin, Gus Hafidz Hakim, dan Gus Azmi akan mengisi musik religi dalam acara tersebut. Dari Semarang, rencananya dua program ini juga akan mendatangi dua kota lainnya, Bekasi dan Tangerang.

Karena itu, jangan ketinggalan menonton Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di RTH Klero Tengaran Semarang, Jawa Tengah, pada 23 Maret 2024, pukul 15.30 WIB, Live di iNews.*

