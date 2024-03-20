Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Armada dan Bagindas Meriahkan Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar di Semarang

Pasopati Baladika , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |14:22 WIB
Armada dan Bagindas Meriahkan Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar di Semarang
Armada dan Bagindas meriahkan Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar di Semarang, pada 23 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Setelah Mojokerto, kini iNews membawa Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan ke Semarang, Jawa Tengah. Dua acara itu akan digelar di RTH Klero Tengaran, pada Sabtu (23/3/2024), pukul 16.00 WIB. 

Dipandu David Chalik dan Inara Rusli, Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar menghadirkan penampilan khusus dari Armada, Gio MCI Season 10 yang akan berbagi resep berbuka puasa, dan tausiyah dari KH Syamsul Ma’arif dan KH Nur Hayid. 

Sementara Tabligh Akbar yang digelar pukul 21.00 WIB akan dimeriahkan Bagindas di mana Ustadz Taufiqurrahman akan memberikan tausiyah inspiratif. Penampilan manis musik religi akan disuguhkan Syubbanul Muslimin, Gus Hafidz Hakim dan Gus Azmi. 

Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan rencananya akan kembali digelar di Bekasi dan Tangerang. Seperti di dua kota sebelumnya, perhelatan tersebut masih akan melibatkan deretan bintang tamu ternama. 

Nah, tunggu apalagi? Bagi Anda warga Semarang, datang dan saksikan sendiri meriahnya perhelatan Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di RTH Klero Tengaran, Semarang. Kedua acara tersebut akan tayang Live di iNews.*

(SIS)

