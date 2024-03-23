Cameron Diaz Umumkan Kelahiran Anak Kedua

LOS ANGELES - Aktris Cameron Diaz dan sang suami, Benji Madden mengumumkan kelahiran anak kedua mereka, pada 22 Maret 2024. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu diberi nama Cardinal.

“Kami bersyukur sekaligus antusias mengumumkan kelahiran anak laki-laki kami, Cardinal Madsen. Dia bayi yang luar biasa dan kami semua sangat bahagia dengan kelahirannya,” ujar Diaz dan Madden di Instagram.

Dalam lanjutan keterangannya pasangan ini mengungkapkan tidak akan mengunggah foto-foto Cardinal dengan alasan privasi dan keselamatan sang anak. “Tapi percayalah, dia sangat imut,” kata pasangan ini.

Cameron Diaz dan Benji Madden mengaku, sangat terberkati dan bersyukur atas kelahiran Cardinal dalam keluarga kecil mereka. Pasangan ini juga berterima kasih atas dukungan penggemar untuk pernikahan dan keluarga mereka.