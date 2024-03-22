Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Otto Hasibuan Ungkap Arti Anak Pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |06:03 WIB
Otto Hasibuan Ungkap Arti Anak Pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan
Otto Hasibuan ungkap makna dan arti nama anak Jessica Mila dan Yakup Hasibuan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Otto Hasibuan mengucapkan rasa syukur dan bersukacita menyambut kelahiran cucunya. Anak pertama dari Jessica Mila dan Yakup Hasibuan lahir berjenis kelamin perempuan.

Kelahiran anak pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan tepat pada hari Rabu (20/3/2024) malam dengan berat badan 3,1 KG dan 51 CM.

"Kemarin Tuhan berikan cucu kami kepada keluarga tepat pada tanggal 20 Maret Pukul 21.41 WIB Mila melahirkan seorang anak perempuan dan sehat jadi baik-baik saja," ungkap Otto Hasibuan saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/3/2024) malam.

Otto Hasibuan Ungkap Arti Anak Pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan

Otto juga mengungkapkan arti dari nama cucunya, Kyarra Arunika Hasibuan. Rupanya nama tersebut merupakan perpaduan dari nama yang diberikan Yakup maupun dari Otto Hasibuan sendiri.

Arti nama Kyrra Arunnika juga memiliki makna mendalam, serta membawa harapan untuk orangtuanya hingga keluarga besarnya.

"Anak tersebut diberi nama Kyrra Arunnika kalau Kyrra dari Milla dan Yakup dan dari kami orangtuanya Arunika," ucap Otto Hasibuan.

"Saya tanya Yakup apa artinya Kyrra dia bilang artinya terang kalau Arunnika artinya cahaya matahari pagi jadi terang cahaya matahari pagi," tambahnya.

Lebih lanjut, Otto mengatakan seiring kelahiran anak pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan ini, sapaan terhadapnya pun akan berubah. Semula biasa dipanggil Opung Marko, cucu pertama dari putrinya namun kini beralih menjadi Opung Kyrra.

