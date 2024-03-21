Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebelum Melahirkan Jessica Mila Sempat Manjakan Diri

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |13:16 WIB
Sebelum Melahirkan Jessica Mila Sempat Manjakan Diri
Jessica Mila sempat manjakan diri sebelum melahirkan (Foto: IG Jessica Mila)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan baru saja mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang lahir di tanggal 20 Maret 2024. Kabar bahagia ini dibagikan langsung oleh Yakup Hasibuan melalui Instagramnya.

Keduanya tampak sangat berbahagia menyambut kelahiran anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan. Putri kecilnya pun diberikan nama yang begitu indah yaitu Kyarra Arunika Hasibuan yang lahir dengan berat 3,1 kg dengan panjang 51cm.

Kabar bahagia ini pun tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu oleh publik. Selama masih mengandung, Jessica Mila menjadi salah satu sosok bumil yang sangat aktif.

Sebelum Melahirkan Jessica Mila Sempat Manjakan Diri

Dirinya kerap kali membagikan momen ketika berolahraga meski perutnya sudah membesar dan usia kandungannya pun sudah mendekati hari kelahiran.

Demi segera bertemu dengan sang bayi, wanita yang kerap disapa Mila itu pun semakin rajin berolahraga.

Dikutip dari unggahan dalam akun Instagram @jsmila, Kamis (21/3/2024), sesaat sebelum melahirkan, Mila pun menyempatkan waktu untuk memanjakan dirinya lho. Pemeran film ‘Imperfect’ itu sempat melakukan perawatan kaki yaitu pedicure sekaligus dengan manicure.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
