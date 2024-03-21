Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Putri Pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Usai Dilahirkan

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |12:47 WIB
Potret Putri Pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Usai Dilahirkan
Potret anak pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan (Foto: Instagram/@yakuphasibuan)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan saat ini tengah berbahagia. Buah hati pertama mereka yang telah dinanti selama kurang lebih 9 bulan akhirnya lahir ke dunia.

Diketahui, Jessica Mila melahirkan anak pertamanya pada Rabu, 20 Maret 2024 di salah satu klinik di Jakarta Selatan. Berjenis kelamin perempuan, Mila diketahui melahirkan anak pertamanya lewat proses persalinan caesar.

Melalui akun Instagram @yakuphasibuan, pasangan ini tampak mengungkap soal nama dari bayi cantiknya, yakni Kyarra Arunika Hasibuan. Baby Kyarra sendiri ketahui lahir dengan berat 3,1 kg dengan panjang 51cm.

Selain itu, putra pengacara kondang Otto Hasibuan itu pun mengunggah beberapa foto sang bayi. Kebahagian tampak begitu terasa menyelimuti pasangan yang menikah pada 5 Mei 2023.

Penasaran? Yuk intip potret kelahiran Kyarra Arunika Hasibuan seperti dilansir dari unggahan Instagram @yakuphasibuan, Kamis (21/3/2024).

Yakup melakukan skin to skin

Yakup Hasibuan 

Yakup terlihat sedang melakukan kontak skin to skin dengan baby Kyarra dengan cara meletakkan putrinya ke dada tanpa dihalangi oleh pakaian. Momen manis ini bahkan diabadikan oleh Bukaan Moment, ketika Yakup tengah duduk di sofa.


Foto keluarga pertama

Jessica Mila dan Yakup Hasibuan 

Resmi menjadi keluarga kecil, Jessica Mila dan Yakup tampak sangat bahagia menyambut kedatangan putri kecilnya. Keduanya tampak sedang berselfie sambil kompak mencium Kyarra yang berada dipelukan Jessica Mila yang sedang berada di kasur rumah sakit.

