Selamat! Jessica Mila Dikaruniai Anak Pertama Berjenis Kelamin Perempuan

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan. Setelah 9 bulan menunggu, pasangan ini akhirnya dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan pada Rabu, 20 Maret kemarin.

Melalui akun Instagram @yakuphasibuan, Mila dan Yakup tampak mengabadikan momen bahagia kelahiran sang putri. Sambil mencium sang buah hati, mereka pun tampak mengucapkan selamat datang untuk anak pertama mereka.

BACA JUGA: Jessica Mila Masih Antusias Berolahraga di Usia Kehamilannya yang Memasuki 40 Minggu

"Jatuh cinta (lagi) welcoming our lil MVP to big league! Only his His grace," tulis Yakup dalam akun instagram miliknya dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Selain itu, Jessica Mila dan Yakup Hasibuan juga turut membagikan potret wajah putrinya sekaligus mengungkapkan nama dari anak pertama mereka yakni Kyarra Arunika Hasibuan. Bayi tersebut diketahui lahir dengan berat badan 3,1 KG dan 51 CM.

Jessica Mila lahirkan anak perempuan (Foto: Instagram/yakuphasibuan)





Kelahiran anak pertama Jessica Mila dan Yakup Hasibuan rupanya membuat rekan artis dan netizen ramai memberikan ucapan selamat atas kelahiran baby Kyarra.