Jessica Mila Masih Antusias Berolahraga di Usia Kehamilannya yang Memasuki 40 Minggu

JAKARTA - Jessica Mila masih sabar menantikan kelahiran anak pertamanya dengan Yakup Hasibuan. Bahkan dia kini tinggal menghitung hari, sebelum akhirnya melahirkan anak berjenis kelamin perempuan, mengingat saat ini usia kandungannya telah memasuki 40 minggu.

Jelang proses persalinan, Jessica Mila masih tampak antusias untuk berjalan-jalan santai dan berolahraga ringan. Hal ini terungkap dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @jscmila.

BACA JUGA: Jessica Mila Bersyukur Yakup Hasibuan Bisa Jadi Suami yang Diandalkan

Dalam unggahannya, Mila tampak memamerkan perut buncitnya sembari berjalan di atas treadmill. Bintang film Imperfect ini bahkan tampak semringah berolahraga ringan sembari memandangi cuaca cerah menjelang sore hari.

Selain itu, sejak beberapa hari lalu Mila juga membagikan foto-foto hadiah yang diterimanya. Meski anaknya belum lahir, Jessica Mila sudah kebanjiran hadiah dari sahabat-sahabatnya, seperti Febby Rastanty dan Enzy Storia.

Jessica Mila masih antusias olahraga di 40 minggu kehamilan (Foto: Instagram/jscmila)

Mereka menuliskan doa dan harapan terbaik untuk anak Mila dan Yakup yang diprediksi berjenis kelamin perempuan itu.