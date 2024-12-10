Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Akui Lelah Hadapi Kasus Sang Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |10:05 WIB
Nikita Mirzani Akui Lelah Hadapi Kasus Sang Anak
Nikita Mirzani Akui Lelah Hadapi Kasus Sang Anak. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani mengaku lelah menghadapi kasus dugaan persetubuhan dan aborsi anak di bawah umur yang dilaporkannya terhadap Video Badjideh. Sejak dilaporkan pada 12 September silam, proses kasus tersebut masih bergulir.

"Sebenarnya, saya capek ya kalau harus ngomongin kasus ini terus. Karena memang prosesnya panjang banget. Ini bukan kasus pembunuhan atau pemerkosaan yang tersangkanya bisa segera ditangkap," katanya saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 9 Desember 2024.

Dalam proses menetapkan tersangka, menurut Nikita, penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kompeten. "Tujuannya, biar tidak ada celah. Saksi-saksi 16 orang yang saya sodorkan itu diperiksa satu-satu, ada dokter profesional juga," ujarnya.

Meski terkesan lama dan panjang, namun Nikita Mirzani mengaku, sudah mengetahui status putrinya dalam kasus yang dilaporkannya itu. Namun, dia tidak bisa mendahului keterangan dari pihak kepolisian.

Nikita Mirzani Siap Duel Sama Dinar Candy di Ring Tinju, Siapa yang Menang?
Nikita Mirzani Akui Lelah Hadapi Kasus Sang Anak. (Foto: Koran Sindo)

Setelah Laura Meizani diperiksa polisi pekan lalu, kini tinggal Vadel Badjideh yang akan diperiksa oleh penyidik. Setelah itu, baru akan ditetapkan statusnya dalam kasus tersebut.

"Dia (Vadel Badjideh) kan memang harus menjalani BAP terakhir. Dari situ, baru akan ditetapkan statusnya. Apakah naik jadi tersangka atau tidak. Sepertinya, minggu depan dia dipanggil," tuturnya.*

(SIS)

