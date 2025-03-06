Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dokter Detektif Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |22:20 WIB
Dokter Detektif Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Dokter Detektif Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik. (Foto: YouTube/Tasya Farasya)
A
A
A

JAKARTA - Dokter kecantikan Samira atau yang lebih dikenal dengan nama samaran Dokter Detektif dilaporkan dua orang berinisial AM dan RG ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, pada 6 Maret 2025.

Laporan tersebut kemudian terdaftar dengan nomor LP/B/779/III/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. "Jadi terlapor ini akun Instagram @dokterdetektifreal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, pada Kamis (6/3/2025).

Ade Ary menjelaskan, dua pelapor melihat unggahan akun milik Dokter Detektif yang isinya Gerombolan "Sirkus Etc kena PRANKK!! Doktif enggak akan kena jebakan kalian!!! Justru kalian yang akan kena batunya!!!"

Dokter Detektif
Dokter Detektif dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. (Foto: YouTube/Tasya Farasya)

Dalam lanjutannya, akun itu mengatakan, "Ini hanya sedikit bukti kebusukan dan keculasan Ratu Flexing yang mulai terkuak!!! Belum lagi kejahatan - kejahatan sepasang suami istri dengan profesinya menghalalkan segala macam cara dengan menipu masyarakat Indonesia sekian taun!!!

Unggahan tersebut dinilai mencemarkan nama baik kedua pelapor. Adapun perkara yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) juncto 27A ITE Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam laporan itu, pelapor melampirkan barang bukti hasil tangkapan layar dari unggahan Instagram @dokterdetektifreal. Sejauh ini, Dokter Detektif belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut.*

(SIS)

