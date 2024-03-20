Kisah Pahit Rumah Tangga Herning Sukendro, Diceraikan Istri Lantaran Sepi Job hingga Terjerat Narkoba

JAKARTA - Herning Sukendro alias Ken Ken Wiro Sableng membagikan kisah pahit dari kegagalan rumah tangganya dengan mantan istri. Ken Ken menguak hal ini ketika berbincang dalam kanal YouTube Melaney Ricardo.

Kepada Melaney, Ken Ken mengaku diceraikan karena kesalahan fatal. Bahkan mantan aktor laga itu mengaku sangat menyesali kesalahan yang dilakukan ketika berada di puncak karier.

"Saya waktu itu mungkin merasa sudah berhasil, ini kan diluar dugaan yang mana ketika saya mencoba menjadi produser film dan saya mau satu tangga lagi jadi produser dan itu tercapai. Kebahagiaan saya Allah kasih dengan mudah," kata Ken Ken dikutip, Rabu (20/3/2024).

"Tapi ketika saya salah jalan, disitu saya merasa sendirian, teman-teman nggak ada, untuk makan aja saya sulit," sambungnya.

Kisah pahit rumah tangga Herning Sukendro (Foto: YouTube/melaney ricardo)

Di tengah kesuksesannya, Ken Ken mengaku sempat salah dalam bergaul. Lingkungannya bahkan membuat dia doyan dugem hingga menjadi pecandu obat-obatan terlarang.

"Kebetulan saat itu saya masih punya cukup dana ya, saya ikuti mereka (teman lama), saya jalan di malam hari segala macam dunia malam lah. Saya sempat masuk ke dunia yang dianggap khalayak yang kurang baik lah (narkoba), satu penyesalan buat saya," ujarnya.

Pria 67 tahun itu akhirnya tiba di titik terendah dalam hidup. Dia diceraikan sang istri dan ditinggalkan oleh teman-temannya hingga merasa hidup sebatang kara.

"Ditambah dengan saya harus bercerai dengan keluarga saya, saya punya anak satu, saya nggak bisa biayain karena saya nggak punya job. Saat itu moneter, saya terhempas, saya terguling ya saya bukan siapa-siapa," kata dia.