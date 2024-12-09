Ari Bias Klaim Agnez Mo Tak Bayar Royalti Selama 20 Tahun

JAKARTA - Ari Bias mengklaim, Agnez Mo tidak pernah membayar royalti atas lima lagu ciptaannya selama 20 tahun. Sikap penyanyi 38 tahun tersebut, diakui Ari, sangat merugikan dirinya sebagai pencipta lagu.

“Selama saya menciptakan lagu untuk beberapa penyanyi, hanya Agnez Mo yang tidak mau bayar royalti. Sama penyanyi lain sih sejauh ini aman,” ujar sang musisi saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Agnez Mo diketahui menyanyikan lima lagu ciptaan Ari Bias: Bilang Saja, Ku di Sini, Tak Kan Sampai di Sini, Tak Bisa, dan Bukan Milikmu Lagi. Sang musisi mengklaim, Agnez tak pernah mengurus perizinan lagu-lagunya.

“Jadi selama 20 tahun, saya tidak pernah menerima chat atau perizinan dari dia. Selama itu pula, dia membawakan lagu itu tanpa saya mendapatkan benefit apapun sebagai pencipta lagu,” tuturnya.

Lalu apa kata kuasa hukum Agnez Mo terkait tudingan tersebut? Margareth Tacia Situmorang selaku kuasa hukum pelantun Matahari tersebut memastikan, kliennya akan bersikap kooperatif dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.