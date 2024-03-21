Sindir Pengkhianat Lewat Alunan Rock Alternatif, Sand Flowers Rilis Single Blasphemy

DEPOK - Band rock alternatif asal Depok, Jawa Barat. Sand Flowers kembali menunjukan keseriusannya di belantika musik Indonesia. Setelah sukses merilis single perdana berjudul "Poltangan Kemayoran", mereka pun kembali dengan karya teranyar pada 16 Maret 2024.

Band yang digawangi Bryan (vokal), Boen Haw (gitar), Ilyas (gitar), Fazra (bass), dan Aliefand (drum) ini resmi memperkenalkan "Blasphemy" sebagai gagasan baru di 2024.

Dikemas dengan lirik bahasa Inggris, "Blasphemy" sarat akan jeritan vokal serta aransemen menyentuh. Bagi mereka, hal itu tak menjadi soal ketika memilih rock sebagai induk genre musik yang diusung sejak 2019.

"Kami baru saja merilis single terbaru berjudul "Blasphemy" pada tanggal 16 Maret 2024, lagu ini cukup berbeda dari single sebelumnya. Disini kami mencoba lebih berani dalam menyusun dua elemen penting dalam musik yaitu lirik dan aransemen," ujar vokalis Sand Flowers, Bryan kepada MNC Portal Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis, 21 Maret 2024.

Sand Flowers merilis single bertajuk Blasphemy (Foto: Ist)





Ada yang menarik dalam proses penggarapan "Blasphemy". Kelima personel Sand Flowers kompak berbagi ide saat menggagas "Blasphemy".

"Semua yang terdengar, terinspirasi dari nada-nada yang terlintas dipikiran kami dalam mewujudkan karya-karya musik yang penuh makna," tutur Boen Haw selaku gitaris Sand Flowers.

Jika ditelisik, "Blasphemy" membahas soal pengkhianatan yang kerap terjadi dalam beberapa sisi kehidupan. Tak ayal lagi, dampak pengkhianatan itu acap kali meninggalkan rasa sakit yang mendalam.

"Blasphemy merupakan lagu yang menceritakan tentang pengkhianatan yang menyakitkan dan penuh kebohongan. Bukan hanya sebuah lagu tentang pengkhianatan, tetapi juga sebuah refleksi dari realitas kehidupan," jelas Ilyas.

"Sand Flowers ingin menunjukkan kepada para pendengar bahwa pengkhianatan dapat terjadi pada siapa saja, dan penting untuk tetap tegar dan bangkit kembali setelah mengalami hal tersebut," sahut Aliefand.