Blakblakan Ria Ricis Akui Sudah Jadi Janda saat Ngobrol dengan Sule

Ria Ricis akui sudah jadi janda saat bicara bareng Sule (Foto: IG Ria Ricis)

JAKARTA - Ria Ricis secara blakblakan mengaku telah berstatus janda ketika ngonten bareng Sule. Hal ini terucap ketika Sule datang ke kediaman Ria Ricis.

Sule dan Ria Ricis berkolaborasi dalam konten sahur bareng. Sule ketika datang ke kediaman Ria Ricis langsung mengatakan statusnya sebagai seorang duda.

"Assalamualaikum. Aku kan kebetulan enggak ada yang masakin," celetuk Sule kepada Ria Ricis, mengutip kanal YouTube Ricis Official yang potongannya viral setelah diunggah ulang melalui akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Selasa (19/3/2024).

Ria Ricis lantas tertawa. Ia juga kemudian merasa senasib dengan Sule. Ricis blakblakan mengaku hubungan rumah tangganya dengan Teuku Ryan telah berakhir.

"Iya, ih. Om duda, ya? Sama saya juga," jawab Ria Ricis.