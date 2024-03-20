Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blakblakan Ria Ricis Akui Sudah Jadi Janda saat Ngobrol dengan Sule

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |17:30 WIB
Blakblakan Ria Ricis Akui Sudah Jadi Janda saat Ngobrol dengan Sule
Ria Ricis akui sudah jadi janda saat bicara bareng Sule (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis secara blakblakan mengaku telah berstatus janda ketika ngonten bareng Sule. Hal ini terucap ketika Sule datang ke kediaman Ria Ricis.

Sule dan Ria Ricis berkolaborasi dalam konten sahur bareng. Sule ketika datang ke kediaman Ria Ricis langsung mengatakan statusnya sebagai seorang duda.

Blakblakan Ria Ricis Akui Sudah Jadi Janda saat Ngobrol dengan Sule

"Assalamualaikum. Aku kan kebetulan enggak ada yang masakin," celetuk Sule kepada Ria Ricis, mengutip kanal YouTube Ricis Official yang potongannya viral setelah diunggah ulang melalui akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Selasa (19/3/2024).

Ria Ricis lantas tertawa. Ia juga kemudian merasa senasib dengan Sule. Ricis blakblakan mengaku hubungan rumah tangganya dengan Teuku Ryan telah berakhir.

"Iya, ih. Om duda, ya? Sama saya juga," jawab Ria Ricis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
