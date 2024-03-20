Doyan Jajan, Amanda Manopo Mampu Turunkan Berat Badan hingga 14 kilogram

JAKARTA - Amanda Manopo menceritakan perjuangannya demi menurunkan berat badan. Padahal, perempuan 24 tahun ini memiliki kebiasaan doyan jajan dan mencicipi berbagai macam makanan.

Saat masih syuting sinetron Ikatan Cinta beberapa waktu lalu, mantan kekasih Billy Syahputra ini bahkan sampai dikenal sebagai penyuplai jajanan untuk para pemain dan kru. Hal itu terjadi lantaran dirinya kerap memesan makanan dalam jumlah banyak.

Kendati begitu, Manda kini mampu mengalami penurunan berat badan hingga 14 kilogram. Dia bahkan terbilang cukup konsisten untuk menurunkan bobot tubuhnya dengan cara mengatur pola makan sesuai anjuran dokter gizi hingga rutin berolahraga.

"Jangan sedih, nggak usah ditanya, saya turun 14 kilogram. Sekitar 8 bulan saya ikut program, ada lewat program dokter gizi, suntik, makannya diatur, terus ada juga minum obat, olahraga, gak makan malam," ujar Amanda Manopo saat dijumpai di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, belum lama ini.

Amanda Manopo turunkan berat badan 14 kilogram (Foto: Instagram/amandamanopo)

Manda pun mengaku harus menghilangkan hobi jajannya demi hasil yang maksimal. Meski sempat stres sesaat, Manda tetap berusaha menikmatinya segala proses yang dijalaninya.

"Terus ada beberapa hal yang bikin, sebenarnya stres kalau tipenya orang yang suka jajan terus gak boleh jajan terus ada penolakan badan yang kaya gitu. Tapi saya menikmati prosesnya," sambungnya.

Kini, bintang series Pay Later ini pun berusaha menjaga berat badannya agar tetap stabil. Dia berusaha untuk menerapkan defisit kalori atau jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh.