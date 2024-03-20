Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doyan Jajan, Amanda Manopo Mampu Turunkan Berat Badan hingga 14 kilogram

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |06:20 WIB
Doyan Jajan, Amanda Manopo Mampu Turunkan Berat Badan hingga 14 kilogram
Amanda Manopo turunkan berat badan 14 kilogram (Foto: Instagram/amandamanopo)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo menceritakan perjuangannya demi menurunkan berat badan. Padahal, perempuan 24 tahun ini memiliki kebiasaan doyan jajan dan mencicipi berbagai macam makanan.

Saat masih syuting sinetron Ikatan Cinta beberapa waktu lalu, mantan kekasih Billy Syahputra ini bahkan sampai dikenal sebagai penyuplai jajanan untuk para pemain dan kru. Hal itu terjadi lantaran dirinya kerap memesan makanan dalam jumlah banyak.

Kendati begitu, Manda kini mampu mengalami penurunan berat badan hingga 14 kilogram. Dia bahkan terbilang cukup konsisten untuk menurunkan bobot tubuhnya dengan cara mengatur pola makan sesuai anjuran dokter gizi hingga rutin berolahraga.

"Jangan sedih, nggak usah ditanya, saya turun 14 kilogram. Sekitar 8 bulan saya ikut program, ada lewat program dokter gizi, suntik, makannya diatur, terus ada juga minum obat, olahraga, gak makan malam," ujar Amanda Manopo saat dijumpai di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, belum lama ini.

Amanda Manopo

Amanda Manopo turunkan berat badan 14 kilogram (Foto: Instagram/amandamanopo)

 

Manda pun mengaku harus menghilangkan hobi jajannya demi hasil yang maksimal. Meski sempat stres sesaat, Manda tetap berusaha menikmatinya segala proses yang dijalaninya.

"Terus ada beberapa hal yang bikin, sebenarnya stres kalau tipenya orang yang suka jajan terus gak boleh jajan terus ada penolakan badan yang kaya gitu. Tapi saya menikmati prosesnya," sambungnya.

Kini, bintang series Pay Later ini pun berusaha menjaga berat badannya agar tetap stabil. Dia berusaha untuk menerapkan defisit kalori atau jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187255/amanda_manopo-WHAx_large.jpg
Reaksi Amanda Manopo Dituding Hamil Duluan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3185929/amanda_manopo-dwFU_large.jpg
Amanda Manopo Hamil Anak Pertama, Sara Wijayanto: OTW Jadi Buyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184441/amanda_manopo-2nkw_large.jpg
Alasan Amanda Manopo Ogah Bikin Perjanjian Pranikah dengan Kenny Austin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177380/amanda_manopo_dan_kenny_austin-hPWC_large.jpg
Amanda Manopo Bongkar Kebiasaan Buruk Kenny Austin setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177035/amanda_manopo_kenny_austin-txZ3_large.jpg
Amanda Manopo sempat Pesimis soal Cinta sampai Minta Kenny Austin Menjauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176859/amanda_manopo_kenny_austin-L08n_large.jpg
Amanda Manopo dan Kenny Austin Gencar Pamer Kebucinan usai Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement