Amanda Manopo Belum Tertarik Operasi Plastik dan Ubah Bentuk Hidung

JAKARTA - Demi menunjang penampilan, tak sedikit artis Indonesia yang rela merombak bentuk wajah dengan menjalani operasi plastik. Terbanyak, para artis rela mengubah wajah mereka dengan melakukan rombak pada bagian hidung agar terlihat lebih mancung.

Namun, hal ini nampaknya tak berlaku bagi artis Amanda Manopo. Menurutnya, sah-sah aja memang jika orang lain ingin melakukan operasi plastik demi mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkannya. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, Amanda merasa tidak perlu melakukannya.

"Kalau operasi orang terserah yah, kalau saya memang belum ada niatan dan belum diperlukan jadi ya udah nanti aja," ujar Amanda Manopo di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, belum lama ini.

Amanda hanya akan melakukan operasi plastik karena alasan medis. Misalnya, ketika hidungnya bengkok sehingga harus dilakukan operasi.

Amanda Manopo belum mau operasi plastik (Foto: Instagram/amandamanopo)





"Kalau diharuskan operasi misalnya amit amit saya kenapa, hidungnya bengkok, atau gimana, harus operasi ya saya operasi," sambungnya.