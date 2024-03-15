Amanda Manopo Tepis Tudingan Operasi Plastik, Muka Berubah Gara-Gara Ini

JAKARTA - Amanda Manopo menyadari bahwa belakangan ini dirinya kerap disebut melakukan beberapa perubahan di wajahnya dengan menjalani operasi plastik. Hal ini bermula dari penampilan terbarunya dengan wajah yang lebih tirus dan bentuk hidungnya yang terlihat berbeda.

Bintang sinetron Ikatan Cinta itu pun membantah tudingan tersebut. Dia pun membuktikan dengan mencoba memelintir dan memainkan hidungnya dimana biasanya tak bisa dilakukan ketika seseorang melakukan operasi plastik.

"Saya ingin meluruskan dengan apa yang berita-berita di luar sana. Ketika kalau operasi itu, misalkan saya diberitakan saya operasi hidung dan biasanya untuk orang-orang di luar sana untuk operasi hidung pasti nggak bisa diginikan (mainkan) seperti ini, nggak bisa dipegang-pegang, atau diputar atau segala macam," ujar Amanda Manopo di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (14/3/2024).

Amanda pun menjelaskan jika perubahan pada wajahnya terjadi karena bobot tubuhnya yang turun drastis. Amanda mengalami penurunan berat badan hampir 14 kilogram, semula 64 kilo kini menyentuh angka 50,9 kilo.

"Jadi mungkin lebih tepatnya kenapa ada perubahan lewat dari muka itu tergantung perubahan dari badan. Penurunan drastis berat badan karena kemarin aku sempat 64 kilo dan sekarang sudah menyentuh 50,9," ungkapnya.

BACA JUGA: