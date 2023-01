JAKARTA - Usia tak membuat aktor senior Ferry Salim merasa terhalang untuk bisa kembali menyandang gelar sarjana. Pada Rabu, 18 Januari 2023 kemarin, aktor 56 tahun itu baru saja membagikan foto wisudanya usai berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Melalui unggahannya, ayah dari artis Brandon Salim ini tampak mengabadikan momen wisudanya bersama istri serta dua anaknya, Brandon dan Brenda. Dalam keterangan fotonya, suami dari Merry Prakasa ini mengakui bahwa tak mudah baginya untuk bisa membagi waktu antara kegiatan kuliah, syuting, dan keluarga.

"Kembali masuk kampus bukanlah keputusan yang mudah terutama membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, tugas makalah, presentasi, ujian dan menyusun skripsi adalah kegiatan berat dan cukup menyita waktu untuk mempersiapkannya," tulis Ferry Salim dikutip, Kamis (19/1/2023).

Meski begitu, dengan usaha dan tekadnya dalam menuntut ilmu yang tinggi, Ferry sukses mampu untuk menyelesaikan pendidikannya. Bahkan dukungan selalu didapatkan olehnya dari istri dan ketiga buah hatinya.

"Berkat kerja keras, dukungan istri dan anak-anak serta niat dan tekad yang bulat akhirnya saya berhasil menyelesaikan kuliah saya dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum dari @uki_1953 dan diwisuda hari ini di Jakarta Convention Center," sambungnya.

Lewat unggahannya, bintang film My Sassy Girl ini berharap agar usaha dan keberhasilannya dalam menyelesaikan kuliah bisa memberikan semangat bagi anak-anaknya yang juga sedang berjuang dalam pendidikan. Bahkan, dengan kelulusan ini, ia berharap bisa memotivasi teman-teman seumurannya.

"Dengan kembali nya saya kuliah lagi sekaligus juga memberikan semangat untuk anak-anak saya untuk terus belajar tanpa mengenal batasan usia sukur-sukur bisa juga memberikan semangat buat teman-teman muda saya, semoga ilmu yang saya dapat ini memberikan berkat untuk orang banyak!," lanjutnya.

Menariknya, baru saja ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum, beberapa orang sudah menyuruhnya untuk melanjutkan studi Magister Hukum.

"Belum apa-apa sudan banyak yang mulai memprovokasi untuk lanjut ambil S2 Magister Hukum, waaahhhh lanjut jangan yaaaa……????????????, thank you wife @merrysal1m @brandonsalim @brendasalim and @raoulsalim yg tdk hadir karena sedang sekolah,” tulis Ferry Salim.

Sebagaimana diketahui, Ferry Salim sebelumnya sudah sempat mengenyam pendidikan di The Art Institute of Seattle jurusan pemasaran fesyen.