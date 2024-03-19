Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isak Tangis Keluarga Warnai Kedatangan Jenazah Donny Kesuma di Rumah Duka

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |22:49 WIB
Isak Tangis Keluarga Warnai Kedatangan Jenazah Donny Kesuma di Rumah Duka
Jenazah Donny Kesuma tiba di rumah duka (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan di Tanah Air. Salah satu aktor trbaik Indonesia, Donny Kesuma, meninggal dunia pada Selasa, 19 Maret 2024 malam, setelah sebelumnya mengalami kondisi lemah jantung, hingga menjalani perawatan intensif di ICU sebuah rumah sakit kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Saat ini, jenazah bintang film My Idiot Brother itu sudah tiba di rumah duka yang berlokasi di Jalan Taman Mawar No.17 blok c6. RT 007/RW.014 Bekasi Timur, Jawa Barat. Jenazah Donny sendiri tiba sekitar pukul 21.05 WIB.

Isak tangis keluarga pun mewarnai kedatangan jenazah Donny Kesuma di rumah duka. Bahkan tangisan semakin terdengar saat jenazah pria 55 tahun itu dikeluarkan dari mobil.

Kesedihan mendalam juga turut dirasakan oleh mantan istri sang aktor, Yuni Indarti. Bahkan anggota keluarga serta kerabat turut memenuhi area rumah duka.

Donny Kesuma

Jenazah Donny Kesuma tiba di rumah duka (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)


Tak sampai disitu, tetangga ikut berkumpul dan menghampiri keluarga sang aktor untuk mengucapkan belasungkawa.

Meski begitu, sejauh ini awak media belum mendapatkan informasi terkait kapan dan dimana almarhum Donny Kesuma dimakamkan.

