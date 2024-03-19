Pesan Donny Kesuma untuk Anaknya Sebelum Meninggal Dunia

Donny Kesuma sempat ucapkan pesan untuk anak sebelum meninggal (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

JAKARTA - Sebelum meninggal dunia, Donny Kesuma sempat menitipkan pesan menyentuh untuk anak-anaknya. Apa itu?

Aktor Donny Kesuma meninggal dunia pada Selasa malam, pukul 19.19 WIB, (19/3/2024). Almarhum berjuang melawan penyakit lemah jantung, namun takdir berkata lain.

Sebelum mengembuskan napas terakhir, Donny Kesuma sempat menitipkan pesan untuk anak-anaknya. Hal itu disampaikan saat menjadi bintang tamu di Podcast Melaney Ricardo, November lalu.

Pesan tersebut seperti janji dia kepada anak-anaknya. "Pokoknya gue harus bisa membimbing anak-anak (gue) menjadi orang yang bisa hidup sendiri," terangnya, dikutip Selasa (19/3/2024).

"(Anak-anak saya) gak harus sukses banget, paling tidak mereka bisa menghadapi dunia yang penuh kekejaman ini," tambahnya.

Pernyataan itu disampaikan karena mengetahui bahwa banyak anak muda zaman sekarang yang terjerumus dalam jerat narkoba. Ia tahu hal itu karena bekerja di tempat hiburan malam 20 tahun terakhir.

Donny mengaku bahwa sering sekali dia melihat realita bahwa banyak anak muda yang mengonsumsi barang haram tersebut dan itu kenapa, pesan yang disampaikan tidak muluk-muluk. Adalah bisa melihat anak-anaknya mandiri meski memiliki kehidupan yang sederhana.

