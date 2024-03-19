Profil dan Perjalanan Karier Donny Kesuma, Aktor yang Meninggal Dunia Usai Serangan Jantung

JAKARTA - Aktor senior Tanah Air, Donny Kesuma meninggal dunia pada hari ini, Selasa (19/3/2024). Kabar ini terungkap dari unggahan, Ferry Maryadi di akun Instagram pribadinya.

Sebelum akhirnya meninggal dunia, Donny Kesuma sempat dilarikan ke rumah sakit usai mengalami lemah jantung. Bahkan setelah dilarikan ke rumah sakit, Donny langsung menjalani perawatan intensif di ruang ICU.

BACA JUGA: Vega Darwanti Ungkap Kesedihan Gagal Bertemu Donny Kesuma

Donny Kesuma sendiri merupakan aktor, presenter dan politikus asal Bandung, Jawa Barat. Ia lahir pada 6 Juni 1968 dan meninggal dunia di usia 55 tahun.

Di era 90-an, nama Donny Kesuma begitu hits di jagat hiburan dan membintangi sejumlah judul sinetron Tanah Air. Beberapa di antaranya ada Jelita & Juwita, Sitti Nurbaya hingga Putri Nabila.

Profil dan perjalanan karier Donny Kesuma (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

Perjalanan Karier

Perjalanan karier Donny Kesuma pun juga tak lepas dari sorotan publik. Sebelum menjajal sebagai seorang aktor, Donny merupakan atlet softball Indonesia. Pada 1997, dia terjun ke dunia hiburan dengan membintangi sinetron berjudul Bidadari yang Terluka.

BACA JUGA: Donny Kesuma Meninggal Dunia Usai Idap Jantung

Di 2007, Donny pun melakukan debut film pertamanya bertajuk Diva. Sejak saat itu, karier Donny semakin melejit dan membintangi sejumlah film lainnya bersama aktor dan aktris ternama Tanah Air

Beberapa tahun terakhir, sosok Donny Kesuma pun masih aktif di industri perfilman Tanah Air. Ia sempat bermain film Mohon Doa Restu hingga Buya Hamka dan beradu akting dengan Jefri Nichol hingga Vino G. Bastian.