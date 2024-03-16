Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inul Daratista Belanja Rp109 Juta di Department Store, Netizen: Auto Bonus Turun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |23:51 WIB
Inul Daratista Belanja Rp109 Juta di Department Store, Netizen: Auto Bonus Turun
Inul Daratista belanja Rp109 juta di sebuah department store. (Foto: Instagram/@inul.d)
JAKARTA - Inul Daratista mendadak jadi sorotan warganet setelah seorang karyawan department store memamerkan bon belanjaan sang pedangdut yang bernilai Rp109 juta. 

Hal itu diungkapkan akun @winaaaa6 di Instagram. Warganet tersebut mengaku, sedikit kaget mengetahui Inul dan suaminya, Adam Suseno memborong banyak produk di department store tersebut. 

“Wah, dahsyat banget. Bunda ratunya belanja,” kata warganet tersebut seperti dikutip dari akun Instagram @winaaaa6, pada Sabtu (16/3/2024). 

Dalam postingan tersebut, Inul dan Adam berpose dengan beberapa karyawan pusat perbelanjaan tersebut. Unggahan itu termasuk struk belanjaan sang pedangdut yang mencapai Rp109 juta. 

