Fuji Kembali Disebut Aura Maghrib Usai Tampil di Konten Tasya Farasya

Fuji kembali disebut memiliki aura maghrib (Foto: Instagram/fuji_an)

JAKARTA - Fujianti Utami belakangan disebut memiliki aura maghrib lantaran wajahnya kelihatan tak cerah. Bahkan ledekan netizen tersebut kembali menggema usai mantan Thariq Halilintar itu tampil di konten milik Tasya Farasya.

Dalam unggahan Tasya di TikTok, terlihat Fuji dan kembaran Tasyi Athasyia itu tampil berdua dan membahas produk milik perempuan berusia 31 tahun tersebut.

"Hello everybody kita kedatangan Fuji kalau part 1 nonton di akun Tik Tok ya dan ini lanjutannya," ujar Tasya Farasya dalam akun Tik Tok dikutip pada Selasa (19/3/2024).

Mendengar pernyataan tersebut, Fuji mengungkapkan keinginan agar Tasya bisa mengajarkannya soal skincare agar wajahnya tetap glowing. Pasalnya, ia menyadari jika beberapa waktu belakangan ini ia sering disebut memiliki aura atau wajah maghrib.

"Aku minta kak Tasya minta ajarin skincare yang benar biar mukanya awet muda dan glowing," ucap Fuji.

Melihat konten Fuji Utami dan Tasya Farasya membahas skincare membuat netizen membanjiri kolom komentar. Bahkan tak sedikit yang menyebut Fuji memiliki aura maghrib.

"Fuji kok rasa maghrib ya @fujiian," komentar cheeseb***.

"aura nya magrib banget mba f," sambung revaa***.

"Kebanting sama Tasya," timpal m123***.