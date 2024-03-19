Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Kembali Disebut Aura Maghrib Usai Tampil di Konten Tasya Farasya

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:35 WIB
Fuji Kembali Disebut Aura Maghrib Usai Tampil di Konten Tasya Farasya
Fuji kembali disebut memiliki aura maghrib (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami belakangan disebut memiliki aura maghrib lantaran wajahnya kelihatan tak cerah. Bahkan ledekan netizen tersebut kembali menggema usai mantan Thariq Halilintar itu tampil di konten milik Tasya Farasya.

Dalam unggahan Tasya di TikTok, terlihat Fuji dan kembaran Tasyi Athasyia itu tampil berdua dan membahas produk milik perempuan berusia 31 tahun tersebut.

"Hello everybody kita kedatangan Fuji kalau part 1 nonton di akun Tik Tok ya dan ini lanjutannya," ujar Tasya Farasya dalam akun Tik Tok dikutip pada Selasa (19/3/2024).

Mendengar pernyataan tersebut, Fuji mengungkapkan keinginan agar Tasya bisa mengajarkannya soal skincare agar wajahnya tetap glowing. Pasalnya, ia menyadari jika beberapa waktu belakangan ini ia sering disebut memiliki aura atau wajah maghrib.

Fuji dan Tasya Farasya

Fuji kembali disebut memiliki aura maghrib (Foto: Instagram/fuji_an)

 

"Aku minta kak Tasya minta ajarin skincare yang benar biar mukanya awet muda dan glowing," ucap Fuji.

Melihat konten Fuji Utami dan Tasya Farasya membahas skincare membuat netizen membanjiri kolom komentar. Bahkan tak sedikit yang menyebut Fuji memiliki aura maghrib.

"Fuji kok rasa maghrib ya @fujiian," komentar cheeseb***.

"aura nya magrib banget mba f," sambung revaa***.

"Kebanting sama Tasya," timpal m123***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement