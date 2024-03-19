Bruno Mars Dituding Punya Utang Judi Rp786 Miliar, MGM Buka Suara

LAS VEGAS - MGM Resorts Internatinal akhirnya buka suara terkait rumor yang mengatakan Bruno Mars memiliki utang judi mencapai USD50 juta (Rp786,9 miliar) dengan resor raksasa tersebut.

"Kami bangga bisa berhubungan baik dengan Bruno Mars, salah satu artis dengan penampilan terbaik. Kolaborasi MGM dan Bruno berjalan cukup lama di atas dasar saling menghormati," ujar MGM dikutip dari Complex, Selasa (19/3/2024).

Perusahaan itu menambahkan, "Spekulasi yang beredar sama sekali tidak benar dan Bruno Mars tidak memiliki utang apapun dengan MGM. Bersama, kami akan menciptakan pengalaman tak terlupakan lainnya untuk para tamu MGM."

Sekadar informasi, pelantun 24K Magic tersebut pertama kali meneken kontrak penampilan residensi bersama MGM Resorts International pada 2016. Sejak itu, dia menggelar pertunjukan di resor tersebut.

Namun kemudian, hubungan Bruno Mars dan perusahaan hospitality tersebut dikabarkan memburuk karena kebiasaan sang penyanyi berjudi. Penyanyi 38 tahun itu dituding memiliki utang judi mencapai USD50 juta.

"Bruno menghasilkan USD90 juta (Rp1,4 triliun) dari residensi bersama MGM tiap tahunnya. Namun sebagian besar penghasilan itu digunakannya untuk membayar utang judinya di sana," ujar seorang sumber kepada NewsNation, pada 17 Maret 2024.

Judi bukanlah hal baru bagi Bruno Mars. Kepada GQ pada 2013, dia mengaku, pertama kali masuk kasino pada usia 19 tahun. Sebelum terkenal, dia bahkan kerap mendatangi Commerce Casino Los Angeles untuk berjudi.