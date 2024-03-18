Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The Lantis Bawa Musik Retro Modern Lewat Album Pancarona

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |12:59 WIB
The Lantis Bawa Musik Retro Modern Lewat Album <i>Pancarona</i>
The Lantis rilis album Pancarona (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - The Lantis kembali menunjukan keseriusannya di belantika musik Indonesia. Usai bergabung dengan label Warner Music Indonesia (WMI), band asal Jakarta Selatan ini resmi merilis album penuh berjudul Pancarona.

Pancarona sendiri merupakan album kedua dari band yang beranggotakan Giri Virandi (bass dan vokal), Ravi Rinaldy (gitar dan vokal), Rifky Dzaky Fauzan (gitar), dan Risyad Fabrian (drum) tersebut.

Lewat album ini, The Lantis merangkum pengalaman hidup di Ibukota para personelnya selama masa pandemi.

"Kami mau mengambil esensi dari orang yang merantau di Jakarta siapapun yang pengen mencari peruntungan di Ibukota ini. Di mana ada moment optimis, pesimis kejadian negatif dan positif semua banyak yang terjadi bermacam-macam rasa macam-macam rasa itu arti dari Pancarona," kata Giri dalam jumpa persnya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

The Lantis (Ravie/MPI)

The Lantis rilis album Pancarona (Foto: Ravie/MPI)

 

Lebih lanjut, The Lantis menilai Pancarona sebagai interpretasi beragam perasaan perantau yang memilih Jakarta sebagai tempat mengadu nasib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement