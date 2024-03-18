The Lantis Bawa Musik Retro Modern Lewat Album Pancarona

JAKARTA - The Lantis kembali menunjukan keseriusannya di belantika musik Indonesia. Usai bergabung dengan label Warner Music Indonesia (WMI), band asal Jakarta Selatan ini resmi merilis album penuh berjudul Pancarona.

Pancarona sendiri merupakan album kedua dari band yang beranggotakan Giri Virandi (bass dan vokal), Ravi Rinaldy (gitar dan vokal), Rifky Dzaky Fauzan (gitar), dan Risyad Fabrian (drum) tersebut.

Lewat album ini, The Lantis merangkum pengalaman hidup di Ibukota para personelnya selama masa pandemi.

"Kami mau mengambil esensi dari orang yang merantau di Jakarta siapapun yang pengen mencari peruntungan di Ibukota ini. Di mana ada moment optimis, pesimis kejadian negatif dan positif semua banyak yang terjadi bermacam-macam rasa macam-macam rasa itu arti dari Pancarona," kata Giri dalam jumpa persnya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

The Lantis rilis album Pancarona (Foto: Ravie/MPI)

Lebih lanjut, The Lantis menilai Pancarona sebagai interpretasi beragam perasaan perantau yang memilih Jakarta sebagai tempat mengadu nasib.