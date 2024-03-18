Tsania Marwa Tak Tahu Pertumbuhan Anak-Anaknya Setelah Diasuh Atalarik Syach

JAKARTA - Tsania Marwa mengaku tidak mengetahui pasti keadaan anak-anaknya. Terutama soal psikis kedua buah hatinya setelah dibawa Atalarik Syach.

Wanita 32 tahun ini bahkan mengaku jika hingga saat ini dirinya masih memperjuangkan hak asuh anak secara utuh. Bahkan ia pun masih mengingat jelas detik-detik penjemputan anaknya oleh Atalarik 7 tahun silam.

"Ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya membawa kedua anak saya dengan dua suster. Lalu tiba-tiba, suatu pagi mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya masuk tanpa izin dan langsung mengambil kedua anak saya," beber Tsania Marwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, (18/3/2024).

Marwa mengatakan jika dirinya hanya bisa menemui sang anak di sekolahnya ketika jam istirahat. Sebagai ibu, bintang film Dalam Mihrab Cinta ini berusaha memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya setiap bertemu.

Tsania Marwa tak tahu pertumbuhan anaknya setelah diasuh Atalarik Syach (Foto: Instagram/tsaniamarwa54)

"Aku tidak bermaksud untuk meninggalkan mereka. Mungkin sekarang mereka nggak ngerti, tapi suatu saat mereka akan ngerti. Terus saya tetap untuk meminta mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang saleh solehah itu yang paling pertama dan selalu doakan saja," jelasnya.

Sejatinya, Marwa mengaku tak mengetahui lagi pertumbuhan kedua anaknya selama berpisah.

"Saya nggak tahu. Saya nggak berani ngomong baik-baik saja, karena saya perlu lihat faktanya dan saya nggak tahu faktanya," tuturnya.

Sementara itu, lewat sidang MK, Marwa bersama sejumlah ibu-ibu yang mengalami nasib serupa pun berharap gugatannya bisa menemui titik terang. Sebab, mereka ingin hidup bersama layaknya ibu dan anak lain meski tak bisa menyelamatkan bahtera rumah tangganya.